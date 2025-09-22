Las 3 soluciones tecnológicas más demandadas en Argentina según Experis

El último informe de Experis muestra que las soluciones tecnológicas más buscadas en Argentina se concentran en tres áreas clave: las herramientas de colaboración y trabajo remoto (38%), las aplicaciones de inteligencia artificial y machine learning (37%) y las plataformas de análisis de datos e inteligencia de mercado (33%).

La Encuesta de Expectativas de Empleo para el cuarto trimestre de 2025 revela que los empleadores de IT en Argentina prevén una Expectativa Neta de Empleo (ENE) de +18%. El dato representa un aumento de 19 puntos respecto al trimestre anterior y de 10 puntos en comparación con el mismo período del año pasado.

Según el informe, el 32% de los empleadores planea contratar, un 47% mantendrá su plantilla, el 17% prevé reducirla y un 4% aún no tiene definido su próximo movimiento. La tendencia muestra un mercado laboral en crecimiento y con foco en la transformación digital.

Marcelo Roitman, Managing Director de Experis Argentina, señaló: "Los resultados evidencian una fuerte demanda de soluciones de colaboración, IA y análisis de datos, lo que marca un nuevo rumbo en el sector tecnológico. La capacidad de las organizaciones para atraer y formar talento especializado en estas áreas será clave para seguir siendo competitivas".

IA y análisis de datos como motores de cambio

La inteligencia artificial, junto con el análisis de datos, se consolida como uno de los principales motores de cambio en el empleo y la productividad. De acuerdo con el informe “Future of Jobs” del World Economic Forum, se proyecta la creación de 170 millones de nuevos empleos frente a la eliminación de 92 millones, lo que indica un balance positivo y un giro respecto de las tendencias de 2023.

shutterstock_2261947543 Las soluciones de colaboración, la inteligencia artificial y el análisis de datos son las más buscadas por empresas en Argentina, según Experis. Shutterstock

En el ámbito regional, todos los países de América prevén incrementos en su plantilla de IT. Brasil lidera con una ENE de +41%, mientras que Panamá presenta la más baja con +3%. A nivel global, Bélgica encabeza la lista con +52%, y Eslovaquia se ubica en el extremo opuesto con -8%.