El Underc0de Day reunió a miles de mendocinos en una jornada de charlas y talleres

El Underc0de Day convocó este fin de semana a miles de personas interesadas en programación, innovación y cultura digital en Mendoza. La agenda incluyó charlas de especialistas, talleres prácticos y un espacio de stands con productos tecnológicos y accesorios temáticos. El evento se consolidó como un punto de encuentro clave para la comunidad IT de la región .

La psicóloga informática María Agustina García Barrera abrió la jornada presentando cómo la multitarea afecta la productividad, en especial en contextos de teletrabajo. “Hacer varias cosas al mismo tiempo incrementa la fatiga mental y reduce la efectividad”, explicó la psicóloga. Su propuesta se basó en el método AGES, que combina actividad, ocio y pausas para recuperar energía.

El segundo bloque estuvo a cargo de Facundo Poveda y Abril Robles, creadores de SomosBulls, quienes mostraron cómo la IA aplicada al trading permite automatizar análisis, reducir errores y tomar decisiones rápidas. “La tecnología no reemplaza a los traders, porque las emociones humanas siguen presentes en la inversión”, destacaron. Ambos hicieron énfasis en que las decisiones financieras siempre estarán a manos de los usuarios, por lo que la IA es una herramienta. Asimismo, presentaron un chatbot entrenado por ellos, basado en GPT-5, que permite realizar preguntas sobre decisiones financieras, trading y más.

La ciberseguridad tuvo un espacio relevante en el panel. Ariel Quintana presentó una demostración práctica de Red Team, enfocada en detectar vulnerabilidades para mejorar sistemas. En línea con lo anterior, Alexander Vianney mostró como la suplantación de identidad mediante técnicas como Caller ID Spoofing, deepfakes y voice cloning pueden ser indetectables para los usuarios, alertando sobre sus riesgos en estafas digitales y suplantación de identidad.

El testing de software y videojuegos fue otro de los temas centrales. Abel Díaz amplió las posibilidades del trabajo soñado de los gamers: trabajar probando videojuegos. Díaz especificó la diferencia entre el rol de tester y QA, y cómo la gamificación ayuda a mejorar procesos.

Imagen de WhatsApp 2025-09-08 a las 09.20.43_cae9ebb6 Abel Díaz: "Para trabajar testeando videojuegos es importante formarse en QA". MDZ Tecnología

Luego, Matías Magni mostró cómo potenciar el framework Playwright con inteligencia artificial, validando interfaces mediante visión computacional y análisis semántico. La tecnología blockchain también estuvo presente con Emmanuel Gunther (Txpipe), quien explicó el modelo UTxO para aplicaciones financieras, y con Juan Pablo Moreno, que planteó la necesidad de descentralizar el retail a través de plataformas comunitarias basadas en web3.

Cultura tecnológica y networking

Imagen de WhatsApp 2025-09-08 a las 09.20.44_3e2d1d09 Nerdos (@wearenerdos) presentó su nueva cápsula de indumentaria en los stands de ventas del Underc0de Day. MDZ Tecnología

Durante toda la jornada se llevaron a cabo sorteos, actividades interactivas y talleres intensivos orientados a distintos niveles de conocimiento, desde principiantes hasta perfiles avanzados. Además, el área de stands atrajo a un público diverso con una amplia oferta de periféricos, accesorios tecnológicos, indumentaria temática y productos vinculados a la cultura geek y pop, generando un espacio de encuentro y comunidad entre los asistentes.