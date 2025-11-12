La notebook Acer Aspire 3 tiene un 31% OFF en Mercado Libre: llega una de las mejores ofertas del mes

Con un descuento del 31%, la Acer Aspire 3 con Ryzen 7, 16GB de RAM y SSD de 512GB baja a $979.999 y se posiciona como una gran opción calidad-precio.

Ryzen 7 7730U y 16 GB DDR4 para multitarea fluida: la Acer Aspire 3 A325-42 rinde en trabajo, estudio y juegos livianos, con SSD de 512 GB y Windows 11 Home.

La Acer Aspire 3 A325-42 combina rendimiento y estilo en un solo equipo. Su procesador AMD Ryzen 7 7730U, junto con 16 GB de memoria RAM DDR4, ofrece un desempeño ágil tanto para tareas profesionales como para juegos livianos. La fluidez en la multitarea es uno de sus puntos más destacados, convirtiéndola en una notebook versátil para trabajo, estudio o entretenimiento. Hoy, la oferta en Mercado Libre baja de $1.429.999 a $979.999 (31% OFF) y permite 6 cuotas de $163.333, combinando buen rendimiento, portabilidad y precio competitivo.

Con un diseño plateado elegante y peso de apenas 1.78 kg, esta notebook Acer resulta ideal para quienes necesitan portabilidad sin sacrificar potencia. Su estética moderna y construcción sólida aportan un toque profesional que se adapta tanto a oficinas como a espacios creativos.

ChatGPT Image 11 nov 2025, 10_05_26 a.m. Portátil y profesional: diseño plateado de 1,78 kg y pantalla Full HD de 15,6", más cámara, micrófono y pad numérico para tareas administrativas y creativas. Imagen generada por IA Pantalla Full HD y gran capacidad de almacenamiento El modelo incorpora una pantalla Full HD de 15.6 pulgadas, que brinda colores vivos y buena definición para series, películas o sesiones de trabajo prolongadas. A esto se suma un SSD de 512 GB, que mejora significativamente los tiempos de arranque y carga de archivos.

Entre sus detalles prácticos destacan el micrófono y la cámara web integrados, así como un pad numérico completo, ideal para tareas administrativas o financieras. Todo funciona bajo Windows 11 Home, que optimiza la experiencia con una interfaz moderna y rápida.