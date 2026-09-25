iPad Mini 8: filtran su nuevo diseño con chip A20 Pro y cámara horizontal

La filtración del iPad Mini confirma la integración del procesador A20 Pro y un altavoz por vibración.

La línea de tabletas compactas de Cupertino prepara una renovación técnica integral orientada al rendimiento gráfico y la ergonomía de uso. A través del filtrado del iPad Mini, una serie de archivos de código oficial confirmó que la compañía sumará el potente procesador A20 Pro, completando el catálogo de Apple con una versión modernizada de este popular iPad.

El diseño del iPad Mini incorpora una ranura acústica similar a la presente en los teléfonos. Imagen generada con IA La información técnica descubierta por el especialista Aaron Perris en los registros internos del fabricante muestra imágenes del panel frontal del dispositivo. Aunque el aspecto trasero continúa sin revelarse, los esquemas confirman la reubicación de la cámara para videollamadas hacia el borde horizontal, transformando al equipo en el último modelo en adoptar esta disposición.

Cámara apaisada y nuevo sistema de audio en el iPad Mini La reubicación de la lente frontal responde a la necesidad de mejorar las videollamadas con el equipo apoyado en formato horizontal. Además, el cristal frontal incluye un corte fino en la zona superior para la salida acústica, emulando la terminación física de los teléfonos móviles.

El nuevo iPad ubica los sensores frontales sobre el marco más largo para videollamadas. Apple En el apartado sonoro, los datos ratifican los reportes previos del periodista Mark Gurman sobre la inclusión de un sistema de audio basado en vibración. Esta arquitectura interna elimina las rejillas tradicionales y habilita una mejor tolerancia al agua, manteniendo los controles físicos de volumen y el botón de encendido en el borde superior del iPad.

Panel OLED y potencia de procesador diseñada por Apple El dispositivo dará el salto hacia una pantalla con tecnología OLED, ofreciendo un área visual ligeramente más amplia y contrastes puros. En su interior, la empresa Apple montará el procesador A20 Pro de dos nanómetros, el mismo componente que equipa la reciente familia iPhone 18 Pro.