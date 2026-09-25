GTA 6 presenta una nueva edición coleccionista, pero hay un detalle inesperado

La colección de GTA 6 reúne más de diez artículos inspirados en Vice City y Leonida, pero no incluye una copia del esperado videojuego de Rockstar.

GTA 6 está cada vez más cerca y Rockstar Games comenzó a intensificar la campaña de marketing de uno de los lanzamientos más esperados de 2026. A los adelantos oficiales y la publicidad vinculada al juego se suma ahora una edición coleccionista cargada de productos temáticos inspirados en el universo de Vice City y Leonida.

La propuesta está pensada para los fanáticos que buscan objetos relacionados con la nueva entrega protagonizada por Lucía Caminos y Jason Duval. Se trata de un paquete premium que reúne más de diez artículos, aunque tiene un detalle que seguramente no pasará inadvertido entre quienes esperaban una edición especial del videojuego.

La colección de GTA 6 incorpora un póster de doble cara con el mapa completo de Leonida. Rockstar Games Una colección inspirada en Vice City y Leonida Rockstar Games presentó la Grand Theft Auto 6: The Goodtime State – Vice City Collection, una caja que reúne diferentes productos inspirados en elementos que forman parte del universo de GTA 6.

Uno de los objetos principales es una figura de 15 centímetros de Macca, el Caimán, personaje vinculado a un programa de televisión ficticio que aparecerá en el juego. La figura cuenta además con un compartimento secreto, lo que le agrega un elemento adicional pensado para coleccionistas.

La edición coleccionista también incluye unas gafas de sol Oakley Frogskins con cristales Prizm Sapphire y el logotipo de GTA 6. A esto se suma una gorra New Era 9FORTY Snapback con motivos inspirados en Vice City. La edición de GTA 6 incluye una figura de Macca, gafas Oakley, gorra y diferentes accesorios. Rockstar Games Más de diez objetos para los fanáticos de GTA 6 El contenido de la caja va bastante más allá de la figura y las gafas. Rockstar Games incorporó diferentes artículos de colección relacionados con los escenarios, personajes y elementos que forman parte del mundo de Leonida.

Entre ellos aparece una bolsa cangurera inspirada en los cayos de Leonida, un espejo magnético con la imagen de Macca y un llavero con forma de cuchilla de afeitar de Vice City. La colección también suma una cuchara mezcladora, un vaso con una ilustración de Chunkee, el Manatí, un paquete de stickers, un póster de doble cara con el mapa de Leonida y un set de pines esmaltados presentado en una lata metálica.