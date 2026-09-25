Gmail tiene una nueva función al iniciar sesión en tu celular

Hay pequeñas funciones que no cambian por completo una aplicación, pero sí pueden hacer mucho más cómodo su uso cotidiano. Ese es el caso de la nueva herramienta que Gmail está comenzando a distribuir en sus aplicaciones para celulares : ahora es posible copiar un código de verificación sin siquiera abrir el correo electrónico o iniciar sesión que lo contiene.

La novedad apunta a una situación cada vez más habitual. Un usuario intenta ingresar a una cuenta, servicio o plataforma, recibe un código temporal por email y debe abandonar momentáneamente esa pantalla para buscarlo en Gmail . Con la nueva opción, buena parte de ese recorrido desaparece. La función ya comenzó a aparecer en teléfonos con Android y iPhone, aunque su llegada es gradual y todavía no forma parte de la experiencia de Gmail desde una computadora .

La herramienta funciona de una manera bastante sencilla. Cuando Gmail identifica que uno de los mensajes recibidos contiene un código de verificación, agrega debajo del asunto una opción denominada “Copiar código” .

El usuario no tiene que entrar al mensaje ni seleccionar manualmente los números. Al tocar el botón, la combinación se copia directamente al portapapeles del teléfono y queda lista para pegarla en la aplicación o página web que está solicitando la autenticación.

Esto modifica especialmente un paso que hasta ahora podía resultar algo incómodo en el celular. El procedimiento tradicional obligaba a cambiar de aplicación, abrir Gmail , localizar el mensaje correspondiente, encontrar el código, seleccionarlo y volver al servicio original. La nueva herramienta concentra la parte más tediosa en un solo toque. Además, las primeras pruebas indican que puede reconocer códigos enviados por diferentes tipos de servicios, incluidas tiendas y entidades bancarias.

No obstante, Gmail no identifica automáticamente cualquier número como un código de seguridad. Para que aparezca la opción, la aplicación tiene que reconocer correctamente el contenido del mensaje.

Gmail comenzó a distribuir esta función en Android y iPhone mediante un despliegue progresivo entre sus usuarios. Shutterstock

Android y iPhone reciben primero la novedad

Por el momento, quienes utilizan Gmail desde el teléfono son los principales beneficiarios de esta actualización. La función fue detectada en Android a partir de la versión 2026.09.07.x y en iPhone con la versión 6.0.260907. Pero instalar esas versiones tampoco significa que el botón vaya a aparecer inmediatamente. Google está realizando un despliegue progresivo, por lo que la disponibilidad puede variar entre distintas cuentas y dispositivos.

La diferencia también se nota al utilizar Gmail desde una computadora. La versión web todavía no incorpora esta posibilidad, de modo que quienes reciban el código mientras trabajan desde el navegador deberán continuar abriendo el correo y copiando las cifras de forma manual.

Por ahora, entonces, se trata de una función pensada principalmente para resolver una situación frecuente en el teléfono: iniciar sesión en un servicio y recibir la segunda comprobación en el mismo dispositivo.

Gmail mantiene la autenticación en dos pasos mientras simplifica la búsqueda de códigos recibidos mediante correo electrónico. Shutterstock

La seguridad sigue dependiendo de la autenticación en dos pasos

Aunque la nueva herramienta está relacionada directamente con los códigos de acceso, no reemplaza ni modifica la autenticación en dos pasos. El sistema 2FA continúa funcionando de la misma manera: después de introducir la contraseña, el servicio solicita una segunda comprobación. En aquellos casos en los que esa comprobación llega mediante correo electrónico, Gmail simplemente facilita la obtención del código.

Esto significa que la función no elimina una barrera de seguridad ni convierte automáticamente el inicio de sesión en un proceso diferente. Su propósito es hacer más sencillo el paso de encontrar y copiar la combinación recibida. El cambio está, por lo tanto, en la experiencia de uso y no en el mecanismo de protección de las cuentas.

La propuesta todavía tiene algunos límites: no está disponible en la versión web. Shutterstock

Menos pasos para una tarea que se repite todos los días

La utilidad de la función aparece sobre todo en aquellas situaciones en las que una persona debe autenticarse constantemente en distintos servicios. Buscar un código dentro de un correo puede parecer una tarea mínima, pero implica varios cambios de pantalla y acciones manuales.

Con el nuevo botón, Gmail intenta resolver precisamente esa fricción. Si reconoce el mensaje, basta con pulsar “Copiar código”, regresar a la aplicación correspondiente y pegarlo.

La propuesta todavía tiene algunos límites. No está disponible en la versión web, el despliegue se realiza de forma gradual y el botón no aparece en todos los mensajes. Aun así, representa una mejora concreta para quienes utilizan el teléfono como principal herramienta para acceder a sus cuentas.