El truco para liberar espacio en Google y evitar pagar por más almacenamiento

Cada cuenta de Google ofrece 15 GB de almacenamiento gratuito, pero esa capacidad se comparte entre Drive , Gmail y Google Fotos . Cuando se alcanza el límite, pueden aparecer problemas para recibir correos, guardar archivos o realizar copias de seguridad.

La solución no necesariamente implica contratar más espacio . Con una revisión ordenada es posible detectar qué contenido ocupa la mayor parte de la cuota, eliminar archivos innecesarios y recuperar capacidad sin gastar dinero.

Uno de los errores más habituales consiste en pensar que cada aplicación dispone de un espacio independiente. En realidad, Google Drive , Gmail y Google Fotos utilizan la misma cuota de almacenamiento .

Google permite liberar espacio eliminando archivos pesados, correos antiguos y fotografías que ya no necesitamos.

Por eso, borrar algunos documentos de Drive puede no ser suficiente si el verdadero problema está en Gmail o Fotos. Un video pesado, una gran cantidad de imágenes almacenadas durante años o correos con archivos adjuntos pueden consumir rápidamente buena parte de los 15 GB disponibles.

El primer paso consiste en comprobar cuánto espacio está ocupado y cuáles son los servicios que más almacenamiento utilizan. De esta manera, es posible concentrar la limpieza en los archivos que realmente tienen impacto sobre la cuota.

Google concentra el almacenamiento de Drive, Gmail y Fotos dentro de una misma cuota gratuita. Shutterstock

Google Drive permite localizar los archivos más pesados

Google Drive suele acumular documentos, videos, archivos comprimidos, copias de seguridad y otros contenidos que pueden permanecer almacenados durante años sin volver a utilizarse.

Para realizar una limpieza conviene ingresar a Drive, acceder a la sección de almacenamiento y ordenar los archivos según su tamaño. Así, los elementos más pesados aparecen primero y resulta más sencillo determinar cuáles todavía son necesarios.

Una vez seleccionados los archivos que ya no se necesitan, hay que eliminarlos y posteriormente vaciar la papelera. Este último paso es importante porque los archivos enviados a la papelera pueden continuar ocupando espacio hasta ser eliminados definitivamente.

Después de vaciarla, la actualización del almacenamiento puede demorar algunos minutos, especialmente cuando se eliminaron grandes cantidades de información.

Google ofrece herramientas para identificar qué archivos ocupan más espacio y facilitar una limpieza rápida. shutterstock

Gmail también puede consumir varios gigabytes

Aunque un correo electrónico de texto ocupa muy poco espacio, la situación cambia cuando los mensajes contienen fotografías, videos, contratos, facturas o archivos comprimidos. Una cuenta utilizada durante muchos años puede acumular una cantidad considerable de archivos adjuntos.

Una herramienta útil para encontrarlos es la búsqueda de Gmail. Por ejemplo, el comando has:attachment larger:15M permite localizar mensajes que contienen archivos superiores a 15 MB.

También se pueden utilizar términos como “factura”, “contrato”, “video”, “zip” o “adjunto” para encontrar conversaciones antiguas que ya no sean necesarias. Antes de eliminarlas, es recomendable descargar aquellos documentos que puedan volver a necesitarse. Al igual que ocurre con Drive, vaciar la papelera y la carpeta de spam resulta fundamental. Los mensajes que permanecen allí siguen formando parte del almacenamiento utilizado hasta que son eliminados definitivamente.

Google permite recuperar almacenamiento sin pagar, simplemente revisando y eliminando contenido innecesario de la cuenta. Shutterstock

Google Fotos puede ser el mayor consumidor de espacio

En muchas cuentas, Google Fotos representa el principal responsable del almacenamiento lleno. Fotografías, videos extensos, capturas de pantalla, imágenes duplicadas y archivos guardados durante años pueden ocupar varios gigabytes.

Antes de eliminar recuerdos importantes, una alternativa consiste en descargarlos en una computadora, disco externo u otro servicio. De esta forma, se conserva una copia antes de liberar espacio en la cuenta.

También existe la posibilidad de utilizar el modo “Ahorro de almacenamiento”, que reduce el tamaño de las fotos y videos almacenados. Además, conviene revisar especialmente las capturas de pantalla, imágenes borrosas, duplicados y videos que ya no tengan utilidad. La clave está en no borrar contenido indiscriminadamente, sino identificar primero qué archivos ocupan más espacio y cuáles realmente pueden eliminarse.