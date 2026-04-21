Huawei Watch Fit 5: el nuevo reloj deportivo con pantalla brillante y funciones de salud

Huawei presentó oficialmente su nueva línea de dispositivos para el segmento deportivo. El Huawei Watch Fit 5 llega al mercado mundial con mejoras técnicas en su pantalla AMOLED y una integración profunda con sensores de salud. El equipo busca competir de forma directa en el mercado de los accesorios inteligentes para la actividad física.

Características técnicas de los nuevos smartwatches de la marca La serie se divide en dos versiones: el modelo estándar y el modelo Pro. El fabricante decidió mantener el cuadrante cuadrado, un diseño que ya es un estándar en la industria de los smartwatches. El modelo base tiene un cuerpo de 9,5 milímetros de espesor y pesa apenas 27 gramos. Su pantalla AMOLED de 1,82 pulgadas alcanza ahora un brillo máximo de 2.500 nits, lo que facilita la lectura bajo la luz del sol directa.

Huawei Fit El evento presentación de Huawei Fit Series. Huawei

La versión Pro sube la apuesta con un panel LTPO flexible de 1,92 pulgadas que llega a los 3.000 nits. Además, este equipo reduce el tamaño de los bordes a solo 1,8 milímetros. La empresa Huawei mejoró también la ventilación de las mallas un 13,5% y redujo el peso total de los materiales en un 16%. En cuanto a los colores, el modelo estándar ofrece opciones en negro, blanco, verde y una combinación bitono en amarillo y blanco, mientras que el Pro se vende en naranja, negro y blanco.

Un reloj enfocado en el monitoreo de salud y deporte La marca incluyó un sistema de asistencia por medio de una aplicación de micro-entrenamiento. Esta herramienta utiliza un pequeño oso panda digital que funciona como entrenador personal para la motivación durante el ejercicio. El reloj incorpora funciones específicas como la detección de caídas y un modo de carrera profesional que mide la potencia analógica y la cadencia del paso. También se agregaron aplicaciones para deportes puntuales como tenis, bádminton y básquet.