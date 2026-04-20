Se filtran imágenes del Huawei Pura X Max antes de su estreno oficial

La empresa china presenta hoy su dispositivo más innovador para el mercado de las pantallas flexibles. El Huawei Pura X Max se muestra en fotos reales pocas horas antes de su debut oficial. Este modelo propone un formato más ancho que busca mejorar la experiencia de uso diario.

Las capturas en vivo, que aparecieron en la red social X , confirman que el aparato tiene un diseño con texturas de alta calidad en su parte trasera. Este cambio en la relación de aspecto permite que el equipo funcione como un híbrido real entre un celular común y una tablet pequeña. Con este movimiento, Huawei se adelanta a sus competidores directos en la carrera por definir la tendencia de las pantallas extendidas. Las fotos muestran un dispositivo funcional que luce más robusto que las versiones anteriores de la firma.

El mercado tecnológico observa con atención este lanzamiento porque define una nueva categoría de producto. Mientras que el Huawei Pura X Max ya es una realidad física, compañías como Samsung y Apple todavía trabajan en sus prototipos de gran tamaño. El dispositivo utiliza materiales premium y un acabado que evita las marcas de los dedos. El pliegue central de la pantalla parece casi invisible en las imágenes filtradas, lo que representa un avance técnico notable para la industria.

Los datos indican que la pantalla de 16:10 ofrece un espacio de trabajo superior para la multitarea. El usuario puede abrir dos aplicaciones al mismo tiempo sin que los elementos se vean amontonados o cortados. Esta característica posiciona a la empresa como el referente actual en el desarrollo de hardware para la productividad móvil. La marca apuesta por la comodidad del usuario que necesita leer documentos o editar archivos mientras viaja o se desplaza por la ciudad.

El sistema HarmonyOS y el mercado global

A pesar de las ventajas en el hardware, el equipo enfrenta desafíos fuera de China. El dispositivo funciona con HarmonyOS, lo que significa que no trae instalados los servicios de Google Play por las restricciones comerciales vigentes. Esta limitación técnica obliga a los usuarios a utilizar la galería de aplicaciones propia de la marca. El sistema evolucionó de forma constante, pero la falta de herramientas nativas de búsqueda o mapas de uso común en Occidente todavía frena su adopción masiva en otros continentes.

Huawei Pura X Huawei promete un teléfono plegable con un buen sistema de cámaras. @UniverseIce - X

La empresa todavía no confirmó si este teléfono plegable llegará a las tiendas de Argentina de forma oficial. Por ahora, el lanzamiento es exclusivo para el territorio asiático. La estrategia consiste en dominar primero su mercado local antes de probar suerte en otras regiones. El uso de software propio permite una integración total con otros productos del ecosistema, como relojes inteligentes y computadoras portátiles. La fluidez del sistema operativo es un punto que los analistas destacan como una ventaja frente a las capas de personalización más pesadas de otros fabricantes.