HP presenta en Buenos Aires sus nuevas soluciones con IA para el futuro del trabajo

La compañía tecnológica HP presentó recientemente sus últimas novedades diseñadas para transformar la productividad en las oficinas modernas. El ecosistema de inteligencia artificial de la marca permite que las computadoras y los periféricos trabajen de forma coordinada. Estas herramientas buscan reducir la complejidad tecnológica que afecta a muchos empleados en su rutina cotidiana actual.

De cara a lo que viene, la empresa busca que el empleo sea más sencillo en un mundo que se vuelve cada vez más difícil de manejar.

"Nos centramos en usar la inteligencia artificial para crear experiencias más conectadas que ayuden a las organizaciones a avanzar más rápido", afirmó Bruce Broussard, CEO interino de la firma. "Nos centramos en usar la inteligencia artificial para crear experiencias más conectadas que ayuden a las organizaciones a avanzar más rápido", afirmó Bruce Broussard, CEO interino de la firma.

Los datos del Índice de Relaciones Laborales 2025 indican que apenas el 20% de los empleados tiene una relación sana con su tarea, por lo que el hardware nuevo apunta a cambiar ese panorama.

La marca lanzó HP IQ , una nueva capa de inteligencia artificial que organiza el trabajo entre las computadoras y el resto de los dispositivos de la oficina. Este sistema usa inteligencia artificial local y se conecta por proximidad para que todo funcione al toque. Entre las funciones más interesantes aparece Ask IQ, que responde dudas por voz o texto, y Meeting Agent, que toma notas durante las reuniones sin que el usuario tenga que andar cambiando de aplicación a cada rato.

HP IQ La nueva capa HP IQ permite que los dispositivos reconozcan la proximidad de otros equipos para compartir archivos de forma segura. HP

Lo más relevante fue el lanzamiento de la EliteBook 6 G2q. Este equipo es liviano, finito y se la banca todo el día gracias a que usa procesadores Snapdragon X2. Según HP Enterprise, el uso de estas nuevas computadoras con inteligencia artificial permitió que la productividad interna subiera un 16%. El sistema HP NearSense también ayuda a que los dispositivos se descubran entre sí, permitiendo que pases un archivo de una PC a otra con solo arrastrarlo, sin cables ni vueltas raras.

Hardware avanzado y seguridad física

Uno de los puntos más fuertes de este lanzamiento es la protección de los datos. La firma presentó HP TPM Guard, una tecnología que frena ataques físicos que buscan saltarse el cifrado de BitLocker. Es un avance importante porque vincula el chip de seguridad con el procesador de forma cifrada, lo que hace que el equipo quede inutilizable si alguien intenta meter mano en el hardware para robar información. Esta medida soluciona una debilidad que afectaba a toda la industria.

Por otro lado, el catálogo de impresión se renovó con las series LaserJet Pro y Enterprise. Estos equipos están preparados para digitalizar documentos con ayuda de algoritmos inteligentes y cuentan con una seguridad preparada para resistir futuros ataques cuánticos. Para los usuarios más exigentes, la estación de trabajo Z8 Fury ahora soporta hasta cuatro placas de video NVIDIA Blackwell, lo que la convierte en un maquinón para el desarrollo de software complejo y efectos visuales.

Nuevas computadoras gaming HP

PC HyperX OMEN MAX 45L PC HyperX OMEN MAX 45L. HP

Finalmente, el mundo del juego también recibió novedades con la PC HyperX OMEN MAX 45L. Este equipo integra funciones de optimización que mejoran los cuadros por segundo con un solo clic. Aquí HP demuestra que la tecnología puede estar al servicio del usuario para que cada uno dé lo mejor de sí, ya sea trabajando o disfrutando de una partida competitiva. Estas soluciones buscan que las personas se enfoquen en lo importante mientras la máquina resuelve lo técnico.