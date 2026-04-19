HP Indigo expande su tecnología en Estados Unidos mediante una alianza con Shutterfly

HP Indigo y Shutterfly celebran 25 años de trabajo conjunto con una inversión de gran escala en tecnología. La firma del acuerdo incluye el despliegue de 35 prensas de HP Indigo 120K. Este equipamiento permitirá procesar volúmenes industriales de productos personalizados en centros logísticos de todo Estados Unidos .

La colaboración entre ambas firmas empezó en el año 2001. Desde entonces, la industria gráfica cambió de forma radical debido a la digitalización. Dwayne Black, directivo de Shutterfly, señaló que la tecnología de la marca socia permitió escalar la innovación en sus operaciones diarias. La empresa actualizará toda su flota de formato B2 para ganar velocidad y estabilidad en los procesos de fabricación masiva.

El modelo 120K es la plataforma más moderna de la marca para la impresión comercial de alto rendimiento . Estos equipos cuentan con sistemas de automatización que gestionan la calidad de los colores sin intervención humana constante. Según datos de la firma, el hardware integra diagnósticos predictivos que detectan fallas antes de que ocurran. Esto garantiza un funcionamiento permanente para cumplir con las metas de entrega.

Shutterfly procesa millones de artículos individuales, desde álbumes de fotos hasta tarjetas de diseño a medida. El mercado de Estados Unidos demanda productos rápidos y de alta fidelidad visual. Oran Sokol, representante de ventas industriales, aseguró que esta inversión refleja cómo se construye el futuro del sector mediante la producción digital inteligente. El objetivo es responder a la demanda personalizada con la eficiencia de una fábrica tradicional.

La prensa 120K utiliza una tecnología de tinta líquida que imita la calidad de la impresión offset. Estos equipos permiten imprimir sobre una variedad amplia de papeles y sustratos sintéticos. La capacidad de alternar entre diferentes trabajos de forma instantánea es una ventaja técnica que la compañía aprovechará durante sus picos de ventas anuales, donde el volumen de pedidos crece de forma exponencial.

La transformación digital liderada por HP

El contrato no solo contempla la entrega de las máquinas físicas. El plan incluye el uso de la plataforma PrintOS, que utiliza datos en tiempo real para optimizar el rendimiento de la planta. Esta herramienta de HP permite que los operarios tomen decisiones basadas en información precisa para evitar el desperdicio de materiales. La inteligencia artificial juega un rol central al coordinar los flujos de trabajo de punta a punta de manera segura.

Noam Zilbershtain, gerente general de la división, afirmó que el acuerdo establece un nuevo modelo operativo para el sector. Con la tecnología actual, los clientes pueden pasar de sistemas antiguos a una producción inteligente de operación continua. La meta técnica es reducir la complejidad de las tareas y aumentar la agilidad ante los cambios constantes en los pedidos del público.

La etapa inicial del despliegue técnico ocurrirá durante 2026. Las compañías planean integrar sistemas de manufactura digital que conecten a las personas con las máquinas. Esta evolución asegura que la personalización sea rentable y predecible a largo plazo. La inversión protege el crecimiento de la firma ante el aumento sostenido de los objetos personalizados en toda la región.