Hogwarts Legacy de Harry Potter llega GRATIS a Epic Games: así podés descargarlo

Si eres fan del universo de Harry Potter y siempre soñaste con estudiar en la famosa Escuela de Magia y Hechicería, ahora tienes la oportunidad de vivir esa experiencia y descargarlo totalmente gratis . Epic Games ha sorprendido a los jugadores con una oferta limitada: el popular videojuego Hogwarts Legacy , ambientado en el mundo mágico de J.K. Rowling, está disponible sin costo alguno. Pero date prisa, ya que esta oferta solo estará activa hasta el 18 de diciembre de 2025.

Hogwarts Legacy es un RPG de acción que te permite explorar un mundo abierto basado en el universo mágico de Harry Potter , aunque ubicado en una época distinta: la década de 1890, aproximadamente un siglo antes de los eventos que conocemos en los libros y películas. En este juego, los jugadores encarnan a un estudiante que, tras recibir una carta de aceptación tardía a Hogwarts, descubre una conexión única con la Magia Antigua. A lo largo de la aventura, el protagonista deberá enfrentar misterios, resolver enigmas y enfrentarse a peligros que pondrán a prueba sus habilidades mágicas.

En el juego, podrás explorar Hogwarts, Hogsmeade, el Bosque Prohibido y otros lugares icónicos del mundo mágico. Además, podrás asistir a clases como Pociones, Encantamientos y Defensa contra las Artes Oscuras, aprender hechizos poderosos, crear pociones mágicas y volar en escoba. La libertad para explorar y decidir cómo desarrollas a tu personaje es uno de los grandes atractivos de esta aventura.

Si te entusiasma la idea de recorrer Hogwarts y vivir la experiencia de ser un estudiante de magia, seguir estos pasos para obtener Hogwarts Legacy de forma gratuita en Epic Games :

Elegí tu casa, personalizá tu personaje y aprendé hechizos en clases como Pociones y Defensa Contra las Artes Oscuras, en una aventura 100% individual.

Una vez descargado, podrás disfrutar de este título sin preocuparte por pagos adicionales, lo que convierte esta oferta en una oportunidad única para los fanáticos del universo de Harry Potter.

Una experiencia completa de magia y aventura en Hogwarts Legacy

Lo que distingue a Hogwarts Legacy es su nivel de personalización. El jugador puede elegir entre diferentes casas de Hogwarts, personalizar su apariencia y desarrollar habilidades mágicas únicas. A medida que avanzas en la historia, ganarás experiencia al completar misiones y explorar el vasto mundo del juego, lo que te permitirá mejorar tus hechizos y habilidades. Sin embargo, lo que realmente marca la diferencia es la libertad de decisión: ¿serás un héroe que sigue las reglas, o te dejarás llevar por el lado oscuro de la magia?

El juego se centra en una experiencia completamente individual y no cuenta con un modo multijugador. Aunque algunos otros juegos de la saga Harry Potter han apostado por mecánicas de multijugador, Hogwarts Legacy se mantiene fiel a la narrativa personal y el progreso individual del jugador, brindando una aventura más inmersiva y profunda.

Embed - Hogwarts Legacy - Official Reveal Trailer Ps5

Otros videojuegos de Harry Potter que pudes encontrar

A lo largo de los años, se han lanzado varios videojuegos basados en el universo de Harry Potter, pero pocos han logrado la magnitud y profundidad de Hogwarts Legacy. Entre los títulos más conocidos se encuentran:

Harry Potter: Quidditch World Cup (2003) ;

; Lego Harry Potter (2010-2011) ;

; Harry Potter: Hogwarts Mystery (2018), un juego móvil donde los jugadores viven la experiencia de ser estudiantes en Hogwarts;

(2018), un juego móvil donde los jugadores viven la experiencia de ser estudiantes en Hogwarts; Harry Potter: Wizards Unite (2019) , un juego de realidad aumentada similar a Pokémon Go.

Sin embargo, Hogwarts Legacy es el primer juego en ofrecer una experiencia de mundo abierto, donde los jugadores tienen la libertad de explorar y tomar decisiones que afectan el curso de la historia, todo ello en un entorno visualmente impresionante y totalmente inmersivo.