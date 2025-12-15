El videojuego de Harry Potter es gratis por tiempo limitado

Tu viaje como estudiante de la famosa escuela apenas comienza. Recuerda que la oferta del famoso videojuego de Harry Potter concluye en pocos días.

La magia te espera gratis. El aclamado videojuego Hogwarts Legacy, ambientado en el universo de Harry Potter, está disponible sin costo en la plataforma Epic Games. Esta oportunidad de rol y acción en mundo abierto tiene un tiempo limitado. Solo tienes hasta el 18 de diciembre de 2025 para reclamar tu acceso a la Escuela de Magia y Hechicería.

De qué va esta nueva aventura de Harry Potter La historia del juego sitúa al jugador en la década de 1890. Asumes el papel de un estudiante que llega tarde a Hogwarts para comenzar sus estudios. Acá te enfrentarás a un misterio ancestral. En los escenarios podrás recorrer los pasillos del castillo, visitar el pueblo de Hogsmeade y los alrededores del Bosque Prohibido. Cada rincón ofrece secretos y desafíos por revelar.

harrypotter3 La personalización del personaje es profunda. El juego permite elegir la apariencia, casa de Hogwarts y desarrollar las habilidades propias. El objetivo final es moldear a la bruja o el mago que has soñado, tomando decisiones que influirán en el mundo. Deberás aprender y ejecutar una gran variedad de hechizos ofensivos y defensivos. También crearás pociones con ingredientes recogidos en el vasto mundo abierto, algo esencial para la supervivencia.

harrypotter2 Además de la magia, el título ofrece combates dinámicos contra criaturas fantásticas. Estas batallas exigen estrategia y el uso combinado de encantamientos y pociones. La progresión del personaje se siente gratificante a medida que aumentas tu poder.

Conseguir esta aventura gratis es muy sencillo. Solo necesitas ingresar a la plataforma de Epic Games en tu ordenador o dispositivo. Una vez allí, el buscador te ayudará a localizar rápidamente el título Hogwarts Legacy. Un paso importante es verificar que la promoción "Gratis" se muestre activa. Después, simplemente selecciona el botón con la etiqueta "Obtener" para comenzar el proceso. Si tu sesión no está activa, la plataforma solicitará tus credenciales.