Guerra de ecommerce: Mercado Libre denuncia a Temu por competencia desleal

El ecommerce argentino accionó ante el Estado para frenar las tácticas de la empresa china. La disputa legal escala por el boom de pedidos al exterior en 2026.

El gigante Mercado Libre abrió una batalla legal contra la plataforma china Temu por presuntas maniobras que violan la lealtad comercial. La presentación se hizo ante la Secretaría de Comercio para frenar el uso de marketing engañoso en un contexto donde las compras al exterior crecieron casi un 300% en el último año.

Mercado Libre contra las falsas ofertas de Temu La empresa argentina acusa a su competidor de usar una estrategia de marketing basada en el engaño. Según fuentes cercanas a la compañía de Marcos Galperín, el sistema de Temu ofrece descuentos que van del 80% al 100%. Sin embargo, estos beneficios no son reales. Para que se cumplan, el usuario debe cumplir con una serie de condiciones extra que no aparecen desde un principio.

TEMU - Interna La Secretaría de Comercio ordenó suspender las publicidades engañosas que prometen regalos imposibles. Shutterstock Entre estos requisitos ocultos mencionan montos mínimos de compra o la necesidad de invitar a otros usuarios a la aplicación. También mencionan el uso de una "gamificación engañosa". Se trata de dinámicas de juego que prometen premios o regalos, pero que en la práctica piden requisitos que no son claros y cambian a medida que la operación avanza. El objetivo de la denuncia es que se respeten las normas de lealtad comercial vigentes en el país. El desembarco masivo de productos que llegan desde China a precios bajísimos pone en jaque al ecosistema local.

La Secretaría de Comercio hizo lugar al pedido y decidió abrir una investigación. Por ahora, ordenó una medida cautelar para que Temu suspenda estas prácticas publicitarias. El organismo busca proteger al consumidor de mensajes que inducen al error para fomentar la descarga de la aplicación.

Mercado Libre - Interna Mercado Libre busca que las reglas de juego "sean iguales" para todos los actores del comercio electrónico. Shutterstock El conflicto por la competencia de los ecommerce llega a la Justicia Ante la medida del Gobierno, el gigante fundado por Colin Huang no se quedó de brazos cruzados y acudió a la Justicia. Pidieron de forma urgente una cautelar para frenar la sanción administrativa. Ellos alegan que su modelo de negocio es transparente y que todos los términos de envío y precios están disponibles para el usuario. Ahora la causa está en manos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.