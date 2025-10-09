Garmin lanza una actualización que mejora la estabilidad y corrige errores en sus smartwatches deportivos

La nueva versión del sistema operativo de Garmin incluye mejoras en funciones clave como 'Buscar mi dispositivo', mapas y reproducción de música.

Si tienes un modelo de la serie Garmin Forerunner, es posible que pronto recibas una notificación importante. La compañía acaba de liberar una nueva actualización del sistema, que busca optimizar la estabilidad de sus smartwatches deportivos y corregir varios errores detectados en versiones anteriores.

Mejoras clave en la experiencia del usuario La actualización, identificada como versión 26.05, está disponible inicialmente para los participantes del programa beta y llegará al público general en las próximas semanas. Incluye a los modelos Forerunner 165, 265, 955 y 965, algunos de los relojes más populares entre deportistas y corredores.

image Smartwatches de la serie Garmin Forerunner . Garmin Una de las novedades más destacadas es la mejora en la función 'Buscar mi dispositivo'. A partir de ahora, los usuarios podrán activar una alerta sonora desde la app Garmin Connect, incluso si el reloj tiene un código PIN de bloqueo. Esto refuerza la seguridad del dispositivo y facilita su localización sin comprometer la protección de los datos.

En cuanto a los mapas, la nueva versión permite utilizar el modo panorámico durante las pausas de actividad, una función especialmente útil para quienes siguen rutas o entrenamientos con navegación GPS. Además, el modo nocturno 'Red Shift' —que cambia la interfaz a tonos rojos para mejorar la visibilidad en la oscuridad— ahora se mantiene activo hasta que el usuario decida desactivarlo manualmente.

Más precisión en la música y en la navegación image Garmin actualiza el sistema operativo de sus smartwatches. Garmin Estos smartwatches también corrigen un error que afectaba al contador de tiempo en la reproducción de música, que ahora muestra correctamente la duración de las pistas al cambiar de canción. Esta mejora apunta a una experiencia más fluida para quienes utilizan sus relojes Garmin como reproductor durante los entrenamientos.