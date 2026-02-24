Fuerte filtración en Xbox Game Pass Ultimate: la plataforma sumaría más servicios y beneficios para 2026

Xbox Game Pass Ultimate volvió a quedar en el centro de la conversación por un motivo sensible: el precio. Tras los cambios que Microsoft aplicó, el plan más completo pasó a costar US$30 y, con eso, el servicio que durante años se vendió como “la mejor puerta de entrada” para jugar mucho gastando poco empezó a perder parte de su encanto para un sector de la comunidad.

En ese contexto, la filtración de dos periodistas con buen acceso a información interna de la industria —Tom Warren (The Verge) y Jez Corden (Windows Central)— coinciden en una idea: Xbox estaría buscando sumar más beneficios y servicios dentro de Ultimate para que el aumento se perciba como una mejora real y no como un simple ajuste.

Cuando Microsoft reestructuró Game Pass, la versión Ultimate mantuvo su propuesta principal —catálogo rotativo, juegos día 1 en algunos lanzamientos y juego en consola/PC—, pero también reforzó el paquete con agregados. Hoy, por ejemplo, incluye EA Play, contenido asociado a Fortnite Crew y Ubisoft+ Classics sin costo extra para quienes pagan el nivel superior.

El problema es que, para muchos usuarios, esos extras no alcanzan para justificar un salto a US$30. Hubo quejas públicas y cancelaciones, y aunque no hay números oficiales claros sobre cuánto impactó en suscripciones, el malestar dejó una señal: para sostener ese precio, Ultimate necesita ofrecer algo más que un “catálogo grande”.

A inicios de febrero de 2026, Tom Warren señaló que podrían llegar más cambios tanto a Xbox Game Pass Ultimate como a PC Game Pass . En su lectura, Microsoft quiere empujar una expansión del programa con más plataformas de terceros dentro de los planes, además de beneficios adicionales. Incluso se menciona la posibilidad de unificar el tier Premium con PC Game Pass, aunque esa parte del reporte no tiene confirmación oficial.

Sobre esa línea, Jez Corden reforzó el diagnóstico en su podcast y lo planteó sin rodeos: si Xbox pretende que el usuario sienta que pagar US$30 “vale la pena”, necesita sumar razones concretas y hacerlo relativamente pronto. En sus palabras, es una carrera para que la comunidad perciba el paquete como una propuesta “redonda” y no como un servicio encarecido.

xbox3 Rumor fuerte: WoW, Fallout 1st y Minecraft Realms podrían integrarse al Ultimate próximamente. Shutterstock

Lo más llamativo: World of Warcraft, Fallout 1st y Minecraft Realms en el mismo pack

El dato que más ruido hizo es el que Corden atribuye a una fuente: Microsoft evaluaría incluir la suscripción mensual de World of Warcraft dentro de Xbox Game Pass Ultimate. Sería un movimiento fuerte, no solo por el peso del MMO, sino porque ampliaría el valor del servicio más allá del “Netflix de los juegos” hacia un bundle de suscripciones.

A eso se sumarían otros beneficios del ecosistema Xbox/Bethesda: Fallout 1st (membresía de Fallout 76 con almacenamiento ilimitado, átomos mensuales, cosméticos y ventajas) y Minecraft Realms (servidores privados y comodidades dentro del juego). Corden también mencionó la idea de sumar la membresía vinculada a Elder Scrolls, como parte de un paquete más ambicioso.

El propio periodista aclaró que no sabe si estos planes se concretarán, así que por ahora conviene tomarlo como lo que es: un reporte sin anuncio oficial. Lo seguro, mientras tanto, es que el catálogo de Game Pass seguirá rotando y sumando lanzamientos en los próximos meses. La discusión real es otra: si Ultimate va camino a ser “el plan caro”, Microsoft parece decidida a convertirlo también en el plan más completo.