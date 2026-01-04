Estos son los tres mejores teléfonos Xiaomi de gama económica que valen la pena en 2026
Los teléfonos económicos de Xiaomi siguen siendo una opción fuerte en Argentina por su equilibrio entre precio, pantalla, cámara y autonomía.
El mercado de Argentina todavía mantiene una demanda constante por equipos accesibles, y varios modelos de Xiaomi aún ofrecen buenas prestaciones sin subir demasiado el presupuesto. Según datos de tiendas locales y comparaciones técnicas, tres teléfonos de la marca —incluyendo Redmi y POCO — continúan entre los favoritos por su pantalla, batería y rendimiento diario.
Xiaomi Redmi Note 13
El Redmi Note 13 se posiciona como uno de los modelos de Xiaomi más completos dentro del segmento económico ($440,000 en Mercado Libre). Cuenta con una pantalla AMOLED de 120 Hz, un punto clave para quienes pasan mucho tiempo viendo contenido o navegando redes. Las variantes con cámara principal de 108 MP permiten obtener fotos nítidas en exteriores, un aspecto que suele destacarse en este rango de precios. Vendedores locales señalan que es uno de los equipos “más buscados por su equilibrio”.
La experiencia general es fluida para tareas cotidianas, y su autonomía resulta suficiente para enfrentar una jornada completa. Para usuarios que buscan una buena pantalla sin pagar valores típicos de la gama media, sigue siendo una opción confiable.
POCO M7 Pro
El POCO M7 Pro apunta a usuarios que priorizan potencia dentro de un presupuesto limitado ($440,000). Integra procesadores como el Dimensity 7025 Ultra (dependiendo de la versión), que ofrecen un rendimiento superior al promedio de los gama baja. Esto se nota en juegos, edición liviana de video y aplicaciones que exigen más recursos.
Su batería ronda los 5000 mAh, con carga rápida suficiente para resolver el uso del día sin depender tanto del cargador. Minoristas explican que este modelo “se vende bien porque rinde como un equipo más caro”. Dentro de los económicos orientados a la performance, es uno de los que mejor respuesta ofrece.
Redmi 14C
Para presupuestos y dinero muy ajustados, el Redmi 14C es de los más recientes y competitivos en su rango (menor a $300,000). Incluye una pantalla amplia, en algunos mercados con 90 o 120 Hz, y una batería cercana a los 5160 mAh, lo que permite varias horas de uso continuo. No está pensado para juegos exigentes, pero sí para mensajería, redes sociales y navegación básica.
Su diseño moderno ayuda a que sea una opción atractiva para quienes buscan un reemplazo económico que cumpla con lo esencial sin complicaciones. También suele aparecer en promociones de grandes tiendas, lo que lo vuelve más accesible.