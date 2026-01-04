Estos son los tres mejores teléfonos Xiaomi de gama económica que valen la pena en 2026

Los teléfonos económicos de Xiaomi siguen siendo una opción fuerte en Argentina por su equilibrio entre precio, pantalla, cámara y autonomía.

El mercado de Argentina todavía mantiene una demanda constante por equipos accesibles, y varios modelos de Xiaomi aún ofrecen buenas prestaciones sin subir demasiado el presupuesto. Según datos de tiendas locales y comparaciones técnicas, tres teléfonos de la marca —incluyendo Redmi y POCO — continúan entre los favoritos por su pantalla, batería y rendimiento diario.

Xiaomi Redmi Note 13 Así funciona el Redmi Note 13, un gama media recomendado El Redmi Note 13 se posiciona como uno de los modelos de Xiaomi más completos dentro del segmento económico ($440,000 en Mercado Libre). Cuenta con una pantalla AMOLED de 120 Hz, un punto clave para quienes pasan mucho tiempo viendo contenido o navegando redes. Las variantes con cámara principal de 108 MP permiten obtener fotos nítidas en exteriores, un aspecto que suele destacarse en este rango de precios. Vendedores locales señalan que es uno de los equipos “más buscados por su equilibrio”.

image Redmi Note 13: batería, redimiento y buen precio. Xiaomi La experiencia general es fluida para tareas cotidianas, y su autonomía resulta suficiente para enfrentar una jornada completa. Para usuarios que buscan una buena pantalla sin pagar valores típicos de la gama media, sigue siendo una opción confiable.

POCO M7 Pro El POCO M7 Pro apunta a usuarios que priorizan potencia dentro de un presupuesto limitado ($440,000). Integra procesadores como el Dimensity 7025 Ultra (dependiendo de la versión), que ofrecen un rendimiento superior al promedio de los gama baja. Esto se nota en juegos, edición liviana de video y aplicaciones que exigen más recursos.

image POCO M7 Pro. Xiaomi Su batería ronda los 5000 mAh, con carga rápida suficiente para resolver el uso del día sin depender tanto del cargador. Minoristas explican que este modelo “se vende bien porque rinde como un equipo más caro”. Dentro de los económicos orientados a la performance, es uno de los que mejor respuesta ofrece.