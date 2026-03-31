Estos son los tres mejores relojes Samsung para comprar en 2026

El ecosistema de dispositivos de Samsung domina el mercado de los relojes inteligentes en este 2026. Con opciones que van desde lo deportivo hasta lo clásico, la marca surcoreana ofrece tecnología de punta para la salud. En esta nota, analizamos los modelos que lideran las ventas y preferencias de los usuarios.

La evolución tecnológica de los accesorios de muñeca permite que hoy tengamos verdaderos laboratorios portátiles. Ya no solo miden pasos; ahora detectan apneas, miden el índice antioxidante y ofrecen brújulas de alta precisión para expediciones. Elegir el dispositivo adecuado depende del estilo de vida y del presupuesto que cada usuario esté dispuesto a invertir en su bienestar y monitoreo diario.

El Galaxy Watch8 Classic es la última incorporación de la marca a su línea de dispositivos vestibles. Este modelo recupera el popular bisel giratorio físico, una característica que los fanáticos pidieron con insistencia. Además, presenta un nuevo diseño cuadrado que ofrece una mayor comodidad y contribuye a obtener lecturas más precisas del sensor bioactivo.

Samsung ofrece el Galaxy Watch8 Classic en un único tamaño de 46 mm. Su pantalla de 1,34 pulgadas alcanza un impresionante brillo máximo de 3000 nits, ideal para ver la información bajo el sol directo de Argentina . En su interior, utiliza el chipset Exynos W1000 de 3 nm. Este procesador garantiza que cada aplicación de este smartwatch funcione con total fluidez. El precio de este modelo parte de los 499 dólares, posicionándose como la opción premium por excelencia.

Para quienes buscan durabilidad sin límites, el Galaxy Watch Ultra es el modelo más llamativo de la gama. Está fabricado en titanio de grado 4, lo que garantiza una resistencia superior frente a golpes y rayaduras. Su pantalla de 1,5 pulgadas también brilla con 3000 nits y cuenta con protección de cristal de zafiro. Este equipo se lanzó originalmente en 2025, pero en 2026 recibió una actualización que duplica su almacenamiento interno y añade un nuevo color azul.

Este smartwatch funciona en una amplia gama de altitudes, desde 500 metros bajo el nivel del mar hasta más de 9000 metros de altura. Es el compañero ideal para los más aventureros que recorren la cordillera. Además de las métricas de salud habituales, proporciona datos FTP con inteligencia artificial y un botón de acceso rápido configurable. Con su batería de 590 mAh, la más grande de todos los relojes de la firma, permite un uso intensivo durante varios días sin necesidad de cargador. Su valor de mercado se sitúa en los 649 dólares.

Mejores Smartwatch Samsung - Interna 3 El Galaxy Watch Ultra soporta condiciones climáticas extremas en cualquier rincón de Argentina. Samsung

Aunque no es el lanzamiento más reciente, el Galaxy Watch7 mantiene un lugar privilegiado en las listas de recomendaciones. Se consigue en tamaños de 40 mm y 44 mm, adaptándose mejor a muñecas delgadas. Fue el primero en usar el procesador de 3 nm, lo que le permite ofrecer un rendimiento de CPU tres veces superior a modelos anteriores. Su eficiencia energética es un 30 % mayor, algo fundamental para quienes no quieren cargar su equipo todas las noches.

Este modelo destacó por ser el pionero en ofrecer detección de la apnea del sueño. El sensor bioactivo de Samsung proporciona un seguimiento preciso de la composición corporal, frecuencia cardíaca y presión arterial. Aunque su precio de lanzamiento fue de 299 dólares, hoy es posible encontrarlo con descuentos significativos en las principales tiendas de Argentina. Es la opción inteligente para quien busca tecnología de punta sin realizar el desembolso que exigen los modelos Ultra o Classic.

Mejores Smartwatch Samsung - Interna 4 La versión Galaxy Watch7 ofrece la mejor relación calidad-precio del mercado actual. Samsung

Salud y tecnología: el futuro del smartwatch en la muñeca

La integración de funciones médicas en los relojes inteligentes cambió la relación de las personas con su propio cuerpo. Funciones como la carga vascular, el entrenador de carrera y el índice antioxidante ayudan a prevenir enfermedades y mejorar el rendimiento físico. La competencia entre marcas obligó a Samsung a innovar en sensores más ajustados a la piel, logrando lecturas que antes solo eran posibles con equipamiento profesional.

De cara al cierre del año, se espera que el ecosistema siga creciendo con actualizaciones de software que aprovechen aún más la inteligencia artificial. La tendencia indica que estos dispositivos dejarán de ser simples accesorios para convertirse en asistentes de salud indispensables. Invertir en un buen equipo hoy asegura años de soporte y un monitoreo constante que, en definitiva, mejora la calidad de vida de cualquier usuario.