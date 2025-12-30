Estos son los teléfonos que menos se venderán en 2026

Un pronóstico sombrío se cierne sobre la industria de los teléfonos en 2026. Esto se debe a un nuevo informe que advierte sobre una importante caída de las ventas global que impactará a los principales fabricantes de celulares. Samsung y Apple no serán la excepción en este complejo escenario, donde la demanda de inteligencia artificial está absorbiendo los componentes esenciales de estos equipos.

Counterpoint Research, firma líder en análisis de mercado , publicó un reporte revelador: "las ventas globales de teléfonos caerán un 2,1% en 2026 debido a una escasez crítica de chips de memoria causada por la demanda explosiva de servidores de inteligencia artificial". Este fenómeno ha disparado los precios de los materiales y ha puesto en jaque la producción masiva de dispositivos móviles para el próximo año.

El gigante surcoreano no es inmune a la tendencia del mercado. Samsung no escapará de esta caída. Los envíos globales de teléfonos de la compañía sufrirán la misma contracción del 2.1% comparado con 2025. Aunque su posición es sólida, el descenso es inevitable ante la falta de suministros clave.

Otros competidores también verán números rojos. Apple enfrentará un impacto ligeramente mayor con 2.2% de reducción. Sin embargo, el panorama es aún más desalentador para otras firmas asiáticas: Honor será la marca más perjudicada con una caída de 3.4% año a año, lo que demuestra que la crisis afectará de manera desigual según la espalda financiera de cada empresa.

La raíz del problema es técnica y económica: La culpable es la competencia feroz por componentes de memoria críticos. Corporaciones como Nvidia, SK Hynix y la misma Samsung compiten intensamente por capturar suministros de DRAM , un chip esencial tanto para datacenters de IA como para celulares. ¿Estamos ante el fin de los precios accesibles en la tecnología de consumo?

Mientras los gigantes tecnológicos amplían su infraestructura de IA, los precios de DRAM se han disparado porque la demanda supera significativamente la oferta disponible. Esto genera un efecto dominó que termina impactando en el bolsillo del usuario final al momento de renovar su equipo.

Caída de Ventas-Teléfonos 2026 - Interna 3 Honor sufrirá más la caída de ventas que Apple o Samsung. shutterstock

Precios más altos y especificaciones recortadas

Las consecuencias económicas son inmediatas. Counterpoint advierte que precios de memoria podrían escalar otro 40% hasta el segundo trimestre de 2026. Esto se traduce en costos de materiales incrementados entre 8% a 15% sobre niveles ya elevados. Para los teléfonos económicos, el golpe es brutal: los costos ya saltaron entre 20% a 30% desde comienzos de año.

Ante esto, Samsung ya implementa estrategias defensivas. La marca aumentará precios de su serie Galaxy A en India hasta 2,000 rupias (22 USD) aproximadamente, con expectativa de replicar esta política en otras regiones. MS Hwang, director de investigación en Counterpoint, señaló que "Apple y Samsung están en la posición más fuerte para navegar los próximos trimestres debido a su escala y flexibilidad".

El futuro inmediato podría traer dispositivos menos potentes al mismo precio. Algunos fabricantes consideran degradar especificaciones, reusando componentes antiguos en cámaras, display y sistemas de audio. La crisis de chips impulsada por la IA está reconfigurando fundamentalmente la dinámica del mercado global.