Este Motorola Edge baja más de $500.000 en Mercado Libre

Motorola vuelve a agitar el mercado argentino con una de las rebajas más agresivas del verano en Mercado Libre . El protagonista es el Moto Edge 60 , un smartphone que forma parte de la serie premium lanzada en 2025 y que ahora reduce su precio en más de $500.000, quedando muy por debajo de su valor original. La promoción lo posiciona como una de las opciones más atractivas para quienes buscan diseño, potencia y durabilidad de gama alta sin pagar cifras de flagship.

La serie Moto Edge 60 —que incluye versiones estándar, Pro y Fusion— se caracteriza por combinar pantallas curvas pOLED de alto brillo, certificaciones de resistencia poco habituales en el segmento y cámaras de 50 MP orientadas a fotografía avanzada. En este contexto, el descuento del 42 % convierte al modelo base en una oportunidad difícil de ignorar dentro de la gama media-alta.

El Moto Edge 60 de Motorola destaca por una combinación poco común: estética elegante y robustez certificada. Cuenta con protección IP68/IP69 contra agua y polvo —incluso inmersión— y cumplimiento del estándar militar MIL-STD-810H, lo que lo vuelve más resistente que la mayoría de los teléfonos de su rango.

Su pantalla pOLED curva de 6,7 pulgadas con resolución 1.5K y 120 Hz es otro de sus puntos fuertes. Motorola apuesta aquí por brillo extremo —hasta 4.500 nits— y compatibilidad HDR10+, lo que se traduce en excelente visibilidad en exteriores y colores vibrantes en contenido multimedia. El vidrio Gorilla Glass 7i refuerza la protección del panel, manteniendo un perfil delgado y liviano.

El diseño se completa con acabados en colores PANTONE, sello distintivo reciente de la marca, que refuerza su identidad visual premium.

motorola-edge-60-fusion-colors Resistencia premium: IP68/IP69 y estándar militar MIL-STD-810H, poco común en su rango. Imagen generada con IA

Rendimiento sólido y cámaras de 50 MP: qué ofrece por el precio actual

En hardware, la serie Moto Edge 60 se orienta al rendimiento sostenido. Dependiendo de la variante, integra procesadores MediaTek Dimensity de última generación, acompañados por configuraciones de hasta 16 GB de RAM y almacenamiento rápido UFS 4.0. Esto garantiza fluidez en multitarea, juegos exigentes y uso prolongado sin caídas de desempeño.

El sistema fotográfico también se posiciona en la gama alta: triple cámara trasera con sensor principal de 50 MP y estabilización óptica, teleobjetivo 3x de 10 MP y ultra gran angular/macro de 50 MP. La versatilidad del conjunto permite desde retratos con zoom óptico hasta paisajes amplios o fotografía cercana con buen detalle.

La batería ronda los 5.500 mAh y admite carga rápida de alta potencia —hasta 90 W en versiones superiores—, lo que permite recuperar gran parte de la energía en pocos minutos. Todo corre bajo Android 15 con promesa de varias actualizaciones, un factor clave en longevidad.

Walmart-Motorola Edge 60 Pro - Interna 2 Triple cámara con sensor principal 50 MP con OIS, tele 3x y ultra gran angular. Motorola

Una rebaja que lo cambia de categoría

El dato más impactante es el precio en Mercado Libre: de $1.199.999 baja a $694.999 (42 % OFF), con opción de 6 cuotas de $162.745. La reducción de más de medio millón de pesos lo acerca al rango de muchos gama media tradicionales, pese a ofrecer materiales, resistencia y pantalla propios de un segmento superior.

En el competitivo mercado argentino de 2026, donde la relación precio-prestaciones es decisiva, el Moto Edge 60 pasa de ser un modelo premium costoso a una compra estratégica. Para quienes priorizan durabilidad, multimedia y fotografía sin pagar un flagship, esta oferta lo convierte en uno de los smartphones más interesantes del momento.