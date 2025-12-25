¿Es seguro comprar un iPhone reacondicionado en Mercado Libre? Que tienes que mirar antes de comprar

Es conocido por todos que Apple ofrece un gran catálogo de productos de altísima calidad y variedad, pero su producto “estrella” siguen siendo sus teléfonos móviles. Sin embargo, los precios elevados hacen que muchos usuarios busquen otras alternativas o un iPhone reacondicionado en plataformas como Mercado Libre .

Esta alternativa se volvió muy popular entre quienes desean tecnología de punta sin pagar el costo de lanzamiento. Pero ¿qué implica realmente este concepto? No se trata simplemente un equipo de segunda mano. Se trata de dispositivos que han sido inspeccionados técnicamente para asegurar su correcto funcionamiento. Aun así, existen dudas recurrentes sobre la vida útil de la batería y los detalles estéticos que es necesario despejar antes de sacar la billetera en este 2025.

Para entender el mercado, primero hay que definir el producto. Un iPhone reacondicionado , tal y como la propia palabra indica; es un iPhone que ha sido examinado, optimizado, limpiado y, en ocasiones, reparado para brindar el mejor rendimiento posible en todos sus apartados de hardware.

A diferencia de un usado común, aquí hay un proceso técnico detrás. Los comerciantes especializados se encargan de realizar pruebas a sus componentes de hardware (cámara, batería, procesadores...) y reemplazan todas aquellas piezas que están defectuosas. Por ello, se suelen vender por un precio mucho más económico y resultan una opción ideal para cuidar el bolsillo.

Ahora bien, ¿realmente es seguro o es una lotería? La realidad es que todos los teléfonos reacondicionados de Apple y otros fabricantes están minuciosamente examinados y han sido probados. Sin embargo, el riesgo suele ser estético. Los arañazos en dispositivos que no están en condiciones excelentes suelen ser visibles a una distancia menor de 30 centímetros.

El punto crítico suele ser la batería. ¿Comprar un iPhone reacondicionado es seguro o puede dar problemas?". En términos de funcionamiento general, es raro hallar fallos, pero la salud de la batería suele bajar, en la gran mayoría de iPhone reacondicionados, desde 100 % hasta oscilar alrededor del 80 % o del 90 %. Esto implica que tendrás que cargarlo un poco más seguido.

iPhone Reacondicionado - Interna 2 En Mercado Libre se aclara el estado estético del iPhone. shutterstock

Dónde comprar de forma segura

Existen muchas plataformas donde adquirir estos equipos. Lo más recomendable siempre es acudir a un centro físico o un distribuidor asociado oficial de Apple para poder ver el producto. Sin embargo, el stock vuela rápido por los precios bajos.

Si optas por el canal digital, las dos mejores opciones son la propia tienda oficial de Apple donde puedes encontrar un gran número de iPhone reacondicionados y Mercado Libre. En esta última, es vital leer la ficha técnica donde siempre se indicará si el teléfono reacondicionado está en buenas condiciones o en excelentes condiciones.