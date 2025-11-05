El nuevo iPhone 17 Pro Max llega al CyberMonday con un descuento muy especial
El nuevo iPhone 17 Pro Max deslumbra en el CyberMonday de Mercado Libre con un gran precio de oferta y varias sorpresas de regalo.
El CyberMonday de Mercado Libre trajo una sorpresa para los fanáticos de Apple: el iPhone 17 Pro Max (256 GB) en color naranja se encuentra disponible por $3.599.000, con la posibilidad de financiarlo en 6 cuotas de $860.400. Además, el combo incluye un cargador turbo de 20W, una ventaja adicional en un lanzamiento que combina elegancia, potencia y tecnología de punta.
Diseño premium y pantalla de última generación
El nuevo iPhone 17 Pro Max se posiciona como el teléfono más refinado del mercado, gracias a su diseño ergonómico y su vibrante acabado en naranja. Su pantalla Super Retina XDR OLED de 6.9 pulgadas ofrece una resolución de 2868 x 1320 píxeles, brillo máximo de 3.000 nits y tecnología ProMotion con frecuencias adaptativas de hasta 120 Hz, lo que garantiza una fluidez visual sorprendente.
Además, incorpora Dynamic Island y una pantalla siempre activa, características que Apple perfecciona para mejorar la experiencia de uso diario. Su resistencia IP68 frente al agua y al polvo completa un paquete pensado para acompañar a los usuarios más exigentes.
Rendimiento, inteligencia y cámara profesional
Equipado con el chip A19 Pro, el dispositivo despliega una potencia de última generación con CPU y GPU de seis núcleos y un Neural Engine de 16 núcleos, diseñado para integrar las nuevas funciones de Apple Intelligence. Este sistema permite una interacción más fluida, asistencia personalizada y una seguridad reforzada, ya que ni siquiera Apple puede acceder a los datos personales del usuario.
La cámara Pro Fusion de 48 MP, junto con un teleobjetivo de 200 mm y un ultra gran angular de 120°, redefine la fotografía móvil. Soporta zoom óptico de hasta 8x, grabación en 4K Dolby Vision, modo Cine, modo Noche y la capacidad de capturar fotos espaciales y videos ProRes RAW, pensados tanto para profesionales como para creadores de contenido.
Un modelo para quienes buscan lo mejor
El iPhone 17 Pro Max combina diseño, potencia e innovación en un solo dispositivo. Su memoria RAM de 8 GB y su almacenamiento interno de 256 GB lo convierten en una herramienta ideal para trabajo, ocio o creación multimedia. Con la garantía oficial de Apple y envío gratis a todo el país, este modelo ya se perfila como uno de los más deseados del CyberMonday 2025.