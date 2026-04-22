El inicio de una era: Huawei también lanza una notebook "aesthetic"

Huawei presentó su nueva notebook para el mercado asiático. Se trata del MateBook 14 HarmonyOS Edition que prescinde de los sistemas operativos occidentales para utilizar un ecosistema de desarrollo propio. Este equipo cuenta con una pantalla OLED de 14,2 pulgadas y un procesador fabricado íntegramente en China.

Huawei continúa con su plan de independencia tecnológica. Tras la salida de sus últimos celulares, la marca traslada esa lógica a sus notebooks . El objetivo es claro: crear una alternativa real ante el avance del MacBook Neo en el sector de entrada. Este nuevo equipo integra HarmonyOS 6.1 de forma nativa para mejorar la comunicación entre dispositivos y un diseño estéticamente bonito que capte el segmento de los estudiantes.

El hardware responde a una arquitectura cerrada. El procesador Kirin X90 de 12 núcleos impulsa todas las funciones del sistema. Aunque la litografía se mantiene en los 7 nanómetros debido a las restricciones comerciales, el rendimiento del MateBook 14 busca la eficiencia mediante la optimización del software. El chasis metálico tiene un grosor de 14,5 milímetros y un peso final de 1,33 kilogramos. El sistema de refrigeración incluye dos ventiladores que mantienen la temperatura bajo control durante procesos de alta demanda.

La pantalla es uno de los puntos más altos de la propuesta técnica. El panel OLED ofrece una resolución de 2.8K y una tasa de refresco de 120 Hz. La relación de aspecto 3:2 es una característica habitual en las notebooks de la marca porque mejora la visualización de documentos de texto y hojas de cálculo. Existe una versión especial con tecnología PaperMatte que alcanza los 600 nits de brillo. Este tratamiento reduce los reflejos molestos cuando se trabaja en exteriores o ambientes con mucha luz artificial.

Matebook 14 2 Nuevo diseño con teclas redondeadas. Huawei

El impacto del ecosistema Huawei frente al MacBook Neo

La competencia en el segmento de portátiles livianos es intensa a nivel global. El éxito reciente del MacBook Neo obligó a otros fabricantes a revisar sus estrategias de precios y componentes. La firma responde con un sistema que permite una conexión inmediata entre el celular, la tablet y la computadora. Esta integración vertical es fundamental para compensar la falta de procesadores con tecnología de 3 nanómetros que poseen sus rivales.

En cuanto a la autonomía, la batería de 70 Wh promete hasta 21 horas de reproducción de video. El equipo soporta carga inversa de 66 vatios para alimentar otros accesorios mediante el puerto USB. El fabricante ofrece configuraciones de hasta 32 GB de memoria RAM y 1 TB de almacenamiento. El uso de HarmonyOS permite que las aplicaciones móviles corran con una estabilidad superior que en otras notebooks del mercado internacional.

El precio inicial del equipo en China se ubica en los 6.599 yuanes. Por el momento, el producto es exclusivo para el público de ese país. Los especialistas analizan si este cambio radical de sistema operativo llegará a las versiones internacionales de las computadoras de la marca en el futuro cercano. La meta de la compañía es alcanzar un funcionamiento similar a los líderes del sector para finales de este año.