El impacto de la inteligencia artificial en la velocidad y la calidad del desarrollo de software
Las empresas enfrentan nuevos riesgos al usar inteligencia artificial para crear código. El desafío principal es evitar la deuda técnica en los sistemas.
El avance de la inteligencia artificial transforma la manera en que las empresas crean y mantienen sus productos digitales. Esta tecnología permite generar código a gran escala en poco tiempo, pero también genera dudas sobre la calidad final de los procesos. Los equipos técnicos deben adaptarse para no perder el control sobre sus desarrollos.
La incorporación de asistentes virtuales en los procesos de programación permite acelerar las entregas, pero esto no siempre se traduce en mejores resultados para el negocio. Ivan Dackiewicz, Solution Architect en Flux IT, explica que hoy se produce una enorme cantidad de contenido técnico que se suma a los proyectos sin que los humanos tengan una comprensión profunda de cada línea. Cuando el volumen crece tanto y las propuestas aparecen de forma constante, las organizaciones no logran sostener el ritmo de revisión necesario. Lo que antes se analizaba con lupa, hoy termina aprobándose a las apuradas.
El riesgo de la deuda técnica en los sistemas modernos
En este escenario aparece una complicación conocida por los expertos: la deuda técnica. Se trata de sistemas que funcionan correctamente en el corto plazo, pero que con el tiempo se vuelven imposibles de mantener o escalar. El código que genera la inteligencia artificial puede resolver una urgencia puntual, pero muchas veces ignora los estándares del proyecto o la arquitectura general que definieron los equipos de diseño.
La tecnología no crea este problema desde cero, pero sí funciona como un multiplicador. Si una empresa no tiene criterios de construcción claros, la automatización solo acelera el desorden. Al respecto, Dackiewicz afirma: “El desafío no es si usar inteligencia artificial o no. Es cómo cambiar las prácticas con las que se construye, se revisa y se mantiene el software en un contexto donde la velocidad ya no es el principal límite”.
La evolución del software ante la automatización
Cuando una organización pierde la visibilidad sobre lo que está construyendo, el dilema deja de ser puramente tecnológico. Si no se entiende el funcionamiento de fondo de los programas, la discusión pasa a ser un problema de gestión y de negocio. Para que el software sea confiable, es necesario que los equipos mantengan el liderazgo sobre la lógica de los procesos.
Los programadores ahora necesitan actuar más como auditores que como escritores de código. La capacidad de detectar errores sutiles o fallas en la arquitectura se vuelve la habilidad más necesaria. Los sistemas actuales requieren que las personas validen cada sugerencia automática para que el producto final sea sólido y pueda durar años sin volverse obsoleto. La clave para las empresas argentinas será encontrar el equilibrio entre usar estas herramientas potentes y no descuidar la calidad que garantiza la estabilidad de sus plataformas.