El botón oculto de tu Smart TV que resuelve todo sin control remoto

¿Perdiste el control? Un botón oculto bajo el logo o en la parte trasera permite encender, cambiar fuente y ajustar volumen sin mando.

En plena era de las apps y los asistentes de voz, las Smart TV se parecen cada vez más a una computadora del living. Con sistemas operativos completos, tiendas de aplicaciones y conectividad permanente, el control remoto se volvió el centro de la experiencia. Sin embargo, pocos usuarios saben que muchos televisores modernos un botón oculto que permiten encender, apagar, subir o bajar el volumen, cambiar de canal e incluso navegar menús básicos sin el mando. Son discretos, pasan desapercibidos y aparecen cuando más se los necesita: cuando el control se pierde, se rompe o se queda sin pilas.

Estos controles no son un guiño nostálgico. Son una capa de respaldo que garantiza el funcionamiento del equipo frente a imprevistos. Los fabricantes los mantienen por una razón práctica: si el mando falla, el usuario no debería quedar “a oscuras”. El problema es que, por diseño, cuesta encontrarlos. Están escondidos para no romper la estética frontal del panel y para mantener el perfil minimalista que domina el salón. Por eso, conviene saber dónde buscarlos y qué puede hacerse con ellos.

smart tv (2) A pesar de la era digital, muchos televisores aún conservan botones ocultos que permiten encender, apagar y navegar por menús básicos sin el control remoto. Imagen extraída de la web Dónde se esconden y qué hace cada marca La ubicación más común está en la parte trasera, cerca del borde inferior o debajo del logotipo. También pueden aparecer en el canto inferior, en el centro, o en los laterales posteriores. Son pequeños, a veces integrados en un joystick multifunción (un único botón que responde a presiones y direcciones), y otras veces en tiras de tres a cinco pulsadores.

Sony: en modelos como AF8 o KD-55XE9305, los botones se agrupan en un panel posterior con acceso a encendido, volumen y cambio de canal. En líneas más recientes, como A95K, la marca los oculta aún más, a veces bajo tapas plásticas o rebajes apenas visibles. El objetivo es conservar la limpieza frontal sin perder control esencial.

LG: la firma mantiene un "botón de emergencia" que suele ubicarse justo debajo del logo o en los laterales traseros. En modelos populares como la LG C9, el control queda bajo el LED frontal, casi imperceptible. Permite encender/apagar y moverse por menús básicos, suficiente para seleccionar una entrada HDMI, ajustar volumen o confirmar opciones.

Samsung: según el modelo, el botón aparece en la parte trasera o en el centro del canto inferior. La propia marca lo explica como una solución para preservar la estética sin perder funciones mínimas: power, volumen y navegación simple. En varias familias se adopta el joystick central que, al presionarlo, enciende y, al moverlo, abre opciones en pantalla.

Hisense y TCL: replican el enfoque discreto. Suelen ubicarlo en los laterales o por debajo del panel. En equipos como el TCL 98C735, el botón permite encender/apagar y atajos para cambiar de canal o de fuente. Útil si el control remoto desaparece justo antes de un partido o una película.

Xiaomi: confirma en su soporte que incluye un botón físico de emergencia, en la parte inferior derecha en muchos modelos. Sirve para operaciones básicas cuando el mando no responde o no está a mano.

Panasonic: mantiene controles físicos en ciertos modelos, descritos en las especificaciones técnicas. Suelen ubicarse atrás o debajo, con layout corto de funciones esenciales. En todos los casos, el patrón se repite: no están a la vista y exigen una inspección cercana. Pasar la mano por el borde inferior de tu televisor, mirar detrás del logo o explorar el reverso del televisor suele revelar el pequeño relieve o palanquita que resuelve el día.

Los botones ocultos en televisores son un salvavidas cuando el control remoto se pierde, se queda sin pilas o se rompe. Por qué importan (y por qué casi nadie los usa) El usuario promedio depende del control remoto o de la app móvil. Ese hábito invisibiliza el valor de un botón físico de rescate. ¿Cuándo salva?