El botón oculto de tu Smart TV que resuelve todo sin control remoto

¿Perdiste el control? Un botón oculto bajo el logo o en la parte trasera permite encender, cambiar fuente y ajustar volumen sin mando.

Ernesto Gutiérrez

Pocos usuarios saben que muchos televisores modernos aún conservan botones físicos ocultos&nbsp;

Imagen generada por la IA

En plena era de las apps y los asistentes de voz, las Smart TV se parecen cada vez más a una computadora del living. Con sistemas operativos completos, tiendas de aplicaciones y conectividad permanente, el control remoto se volvió el centro de la experiencia. Sin embargo, pocos usuarios saben que muchos televisores modernos un botón oculto que permiten encender, apagar, subir o bajar el volumen, cambiar de canal e incluso navegar menús básicos sin el mando. Son discretos, pasan desapercibidos y aparecen cuando más se los necesita: cuando el control se pierde, se rompe o se queda sin pilas.

Estos controles no son un guiño nostálgico. Son una capa de respaldo que garantiza el funcionamiento del equipo frente a imprevistos. Los fabricantes los mantienen por una razón práctica: si el mando falla, el usuario no debería quedar “a oscuras”. El problema es que, por diseño, cuesta encontrarlos. Están escondidos para no romper la estética frontal del panel y para mantener el perfil minimalista que domina el salón. Por eso, conviene saber dónde buscarlos y qué puede hacerse con ellos.

smart tv (2)
A pesar de la era digital, muchos televisores aún conservan botones ocultos que permiten encender, apagar y navegar por menús básicos sin el control remoto.

Dónde se esconden y qué hace cada marca

La ubicación más común está en la parte trasera, cerca del borde inferior o debajo del logotipo. También pueden aparecer en el canto inferior, en el centro, o en los laterales posteriores. Son pequeños, a veces integrados en un joystick multifunción (un único botón que responde a presiones y direcciones), y otras veces en tiras de tres a cinco pulsadores.

  • Sony: en modelos como AF8 o KD-55XE9305, los botones se agrupan en un panel posterior con acceso a encendido, volumen y cambio de canal. En líneas más recientes, como A95K, la marca los oculta aún más, a veces bajo tapas plásticas o rebajes apenas visibles. El objetivo es conservar la limpieza frontal sin perder control esencial.
  • LG: la firma mantiene un “botón de emergencia” que suele ubicarse justo debajo del logo o en los laterales traseros. En modelos populares como la LG C9, el control queda bajo el LED frontal, casi imperceptible. Permite encender/apagar y moverse por menús básicos, suficiente para seleccionar una entrada HDMI, ajustar volumen o confirmar opciones.
  • Samsung: según el modelo, el botón aparece en la parte trasera o en el centro del canto inferior. La propia marca lo explica como una solución para preservar la estética sin perder funciones mínimas: power, volumen y navegación simple. En varias familias se adopta el joystick central que, al presionarlo, enciende y, al moverlo, abre opciones en pantalla.
  • Hisense y TCL: replican el enfoque discreto. Suelen ubicarlo en los laterales o por debajo del panel. En equipos como el TCL 98C735, el botón permite encender/apagar y atajos para cambiar de canal o de fuente. Útil si el control remoto desaparece justo antes de un partido o una película.
  • Xiaomi: confirma en su soporte que incluye un botón físico de emergencia, en la parte inferior derecha en muchos modelos. Sirve para operaciones básicas cuando el mando no responde o no está a mano.
  • Panasonic: mantiene controles físicos en ciertos modelos, descritos en las especificaciones técnicas. Suelen ubicarse atrás o debajo, con layout corto de funciones esenciales.

En todos los casos, el patrón se repite: no están a la vista y exigen una inspección cercana. Pasar la mano por el borde inferior de tu televisor, mirar detrás del logo o explorar el reverso del televisor suele revelar el pequeño relieve o palanquita que resuelve el día.

LIMPIAR EL CONTROL REMOTO PUEDE ACUMULAR BACTERIAS Foto: Pixabay.
Los botones ocultos en televisores son un salvavidas cuando el control remoto se pierde, se queda sin pilas o se rompe.

Por qué importan (y por qué casi nadie los usa)

El usuario promedio depende del control remoto o de la app móvil. Ese hábito invisibiliza el valor de un botón físico de rescate. ¿Cuándo salva?

  • Pilas agotadas: encendé el televisor, subí volumen o cambiá a la entrada HDMI correcta hasta conseguir pilas nuevas.
  • Mando extraviado o roto: evitás la “pantalla muda” y podés reconfigurar WiFi, volver a una app o seleccionar TV en vivo.
  • Fallos de emparejamiento (Bluetooth/IR): reiniciás, navegás lo justo y retomás el control con la app o un mando universal.
  • Cortes de luz o bloqueos: el botón permite forzar encendido/apagado y recuperar el equipo sin esperar al control.

La otra razón es seguridad y continuidad. Si una actualización dejó el Smart TV en un menú inesperado o si cambió la fuente por error, el botón evita que el usuario quede sin acceso. Además, en hogares con niños o personas mayores, disponer de una ruta física simplifica la interacción cuando el mando no está disponible.

smart-tv-2
Aunque discretos, los botones físicos en tu televisor son esenciales en situaciones de emergencia.

Guía rápida para encontrarlo y sacarle provecho

  • Desconectá el TV de la corriente. Esperá unos segundos y volvé a enchufarlo. Este ciclo puede liberar bloqueos leves.
  • Buscá con método:
  • Pasá la mano por el borde inferior del panel, al centro y hacia los extremos.
  • Revisá detrás del logotipo frontal.
  • Explorá los laterales traseros y el reverso, cerca de la etiqueta del modelo.
  • Identificá el tipo de control:
  • Botón único/joystick: una presión corta suele encender/apagar; al moverlo se abre un menú minimalista para volumen, canales y entradas.
  • Tira de botones: probá Power, Vol +/-, CH +/- y Input/Source en ese orden.
  • Entradas y sonido: si te quedaste sin mando, usá Input/Source para elegir HDMI correcto (consola, deco, streaming); ajustá Vol +/- hasta un nivel cómodo.
  • App del fabricante: una vez en línea, abrí la app de Samsung SmartThings, LG ThinQ, Sony/Google Home o la correspondiente a tu marca para usar el control remoto virtual.
  • Mando universal: si el original no aparece, un universal barato te saca del apuro. Buscá el código de tu modelo en el manual del universal o en la web del fabricante.
  • Manual del TV: descargalo con el número de modelo (está en una etiqueta trasera). Ahí figura la disposición exacta de botones y combinaciones útiles (por ejemplo, reset suave).

En síntesis, el “botón oculto que nadie conoce” no es un mito: es un recurso real que soluciona al instante cortes de servicio cotidianos —desde pilas agotadas hasta mandos perdidos— y que todos los grandes fabricantes mantienen por resiliencia. Encontrarlo demanda un minuto de exploración, pero a cambio recuperás el control remoto del equipo, evitás frustraciones y ganás tiempo hasta resolver el problema de fondo.

