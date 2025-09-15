EA SPORTS FC 26 revela a los 26 futbolistas mejor calificados: quiénes lideran la lista

La nueva edición de EA SPORTS FC 26 trae un cambio histórico: Mohamed Salah se posiciona por primera vez en el primer lugar del ranking masculino , alcanzando los 91 puntos de media, la misma calificación que Kylian Mbappé , ahora delantero del Real Madrid.

El podio se completa con Ousmane Dembélé, Rodri, Virgil van Dijk, Jude Bellingham y Erling Haaland, todos con 90 puntos. Entre las sorpresas destaca la irrupción de Lamine Yamal, que con apenas 17 años aparece en el Top 10 con 89 puntos, tras una mejora de más de ocho unidades respecto a FC 25. También sobresalen las subidas de Raphinha (+5) y Achraf Hakimi (+5), quienes escalaron posiciones en el listado.

Mohamed Salah alcanza el primer puesto del ranking masculino en EA SPORTS FC 26, igualando a Mbappé con 91 puntos de media.

Por el lado femenino, Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, ambas del FC Barcelona , hacen historia al compartir el primer puesto con 91 puntos, algo nunca visto en la saga de Electronic Arts .

Detrás de ellas se ubica Caroline Graham Hansen con 90 puntos, también del Barça. Entre los ascensos más destacados están Mariona Caldentey (+5), Alessia Russo (+4) y Khadija Shaw (+3), quienes se consolidan como figuras clave en el panorama internacional.

fc 26c Alexia Putellas y Aitana Bonmatí hacen historia al liderar el Top femenino con 91 puntos, seguidas por Caroline Graham Hansen. EA SPORTS FC 26

Más de 20.000 atletas en EA SPORTS FC 26

La edición 2026 contará con más de 20.000 futbolistas, 750 clubes y 35 ligas oficiales, lo que refuerza el compromiso de Electronic Arts por ofrecer la experiencia más realista posible. Los ratings estarán presentes en todos los modos, incluido Football Ultimate Team, donde los equipos masculinos y femeninos se gestionarán de forma independiente.

Los ratings generan debate y entusiasmo en la comunidad gamer. Con nombres históricos y jóvenes promesas dentro del Top 26, EA SPORTS FC 26 promete ser una de las entregas más completas de la franquicia. A lo largo de la semana, se revelarán las calificaciones completas de todos los clubes y ligas incluidas en el juego.