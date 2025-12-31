Dragon Ball FighterZ recibe un mod impresionante de Yu-Gi-Oh! con Yami Yugi como personaje jugable

Gracias a un mod impresionante, Yami Yugi de Yu-Gi-Oh! se une a Dragon Ball FighterZ con cartas poderosas como Exodia y el Mago Oscuro. ¡Un must para los fans!

El mundo de los videojuegos de lucha siempre ha sido fértil para los mods, pero lo que acaba de llegar a Dragon Ball FighterZ es, sin duda, uno de los proyectos más creativos y sorprendentes que hemos visto hasta la fecha. Gracias al trabajo de un fan, ahora es posible jugar como Yami Yugi, el icónico protagonista de Yu-Gi-Oh!, con sus propias cartas y movimientos especiales, llevando el combate al estilo de lucha que caracteriza a este título de Arc System Works.

Aspi luce el mod de Yami Yugi en Dragon Ball FighterZ Dragon Ball FighterZ, un juego conocido por su jugabilidad profunda y visualmente impresionante, sigue siendo muy popular en la comunidad, especialmente entre los modders, que continúan ampliando la experiencia de los jugadores. El reciente mod creado por el usuario Kongmeng no solo ofrece un cambio estético, sino que introduce a Yami Yugi como un personaje completamente nuevo con su propio conjunto de habilidades.

El mod transforma a Yami Yugi en un luchador único dentro del universo de Dragon Ball FighterZ . En lugar de ser un simple “skin” que reemplaza a otro personaje, el faraón egipcio tiene movimientos especiales basados en su propio universo.

El mod transforma a Yami Yugi en un luchador único dentro del universo de Dragon Ball FighterZ. En lugar de ser un simple "skin" que reemplaza a otro personaje, el faraón egipcio tiene movimientos especiales basados en su propio universo. Yami Yugi puede invocar cartas poderosas de su mazo, como el Mago Oscuro y la Chica Maga Oscura, tal como lo hace en la serie original, y usarlas para ejecutar combos devastadores en las batallas. Lo más impresionante es que el mod también introduce mecánicas especiales que nunca antes se habían visto en el juego, como la posibilidad de colocar trampas en el escenario y perder si utiliza todas las cartas de su mazo, un guiño a la dinámica del juego de cartas que define a Yu-Gi-Oh!.

Además de su mazo de cartas, Yami Yugi tiene la capacidad de invocar monstruos icónicos de la franquicia, como Slifer, el Dragón del Cielo y Exodia, el Prohibido, lo que añade una capa extra de profundidad y estrategia al combate. Este es un logro técnico impresionante, ya que el mod se integra de manera natural con los sistemas y mecánicas del juego, manteniendo la esencia del título de Arc System Works intacta. dragon ball Yami Yugi invoca Exodia Mago Oscuro y monstruos legendarios en un mod revolucionario para Dragon Ball FighterZ Imagen extraída de la web Un mod que revitaliza Dragon Ball FighterZ El trabajo de Kongmeng no se detiene ahí. Además de añadir a Yami Yugi, también incorporó a Dio Brando de JoJo's Bizarre Adventure, otro villano querido por los fanáticos. Gracias a estos mods, Dragon Ball FighterZ sigue siendo relevante, con una comunidad activa que disfruta de las modificaciones y contenido adicional que los jugadores siguen creando. Este tipo de proyectos no oficiales ha mantenido el interés por el juego, especialmente en la comunidad de PC.

A pesar de que Dragon Ball FighterZ ya no es el centro de atención como lo fue en sus primeros años, el trabajo de los modders y la futura actualización que el juego recibirá en 2026 aseguran que el título mantenga su lugar en la escena de los juegos de lucha. La incorporación de Goku Super Saiyajin 4 de Dragon Ball Daima al roster promete generar aún más expectativas, aunque aún se desconoce la fecha exacta de lanzamiento.