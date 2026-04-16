DJI presenta la Osmo Pocket 4: el salto técnico en cámaras miniatura para video

DJI lanzó hoy de manera oficial su nueva propuesta para el mercado de video portátil. La DJI Osmo Pocket 4 llega con mejoras en el sensor y una autonomía mayor que permite grabar hasta dos horas y media en resolución 4K de forma continua sin necesidad de accesorios externos.

El dispositivo conserva la esencia de sus antecesores pero añade componentes que buscan resolver las limitaciones del modelo previo . Este equipo es la mejor opción de bolsillo para quienes crean vlogs. La incorporación de un sensor CMOS de una pulgada permite ganar dos pasos de luz respecto a la versión anterior, alcanzando un rango dinámico total de 14 pasos. Esto se traduce en una calidad de imagen superior durante grabaciones nocturnas o en interiores con poca iluminación.

La evolución no se limita solo al sensor . El equipo ahora permite grabar a 240 cuadros por segundo (fps), lo que habilita un efecto de cámara lenta de hasta 10 veces en resolución 4K. Para los profesionales, la marca habilitó el modo D-Log de 10 bits, una herramienta que brinda más flexibilidad al momento de editar los colores de forma manual. La lente mantiene una apertura de f/2.0 y una distancia focal equivalente a 20 milímetros, ideal para tomas frontales de tipo "selfie".

Una de las sorpresas de este lanzamiento es la memoria interna de 107GB. Esta característica permite que los usuarios puedan trabajar sin depender exclusivamente de una tarjeta SD, lo que soluciona un problema común cuando el almacenamiento externo falla o se llena de forma imprevista. Las cámaras actuales suelen depender de memorias extraíbles, pero esta integración simplifica el flujo de trabajo cotidiano de los creadores de contenido.

La experiencia de uso de la DJI Osmo Pocket 4

DJI Osmo Pocket 4: nueva cámara para vlogs

El diseño físico recibió ajustes menores pero útiles. Se agregaron dos botones nuevos debajo de la pantalla táctil de dos pulgadas. Uno de ellos está dedicado exclusivamente al control del zoom, que permite un acercamiento de hasta dos veces sin pérdida de calidad en 4K. El otro botón es configurable; el usuario puede asignar hasta tres funciones distintas mediante un clic simple, doble o triple, como centrar el estabilizador o cambiar los perfiles de grabación al toque.

En cuanto al sonido, la DJI Osmo Pocket 4 suma micrófonos con capacidad de audio espacial y una función denominada "Vocal Boost". Este sistema utiliza algoritmos para resaltar la voz y bajar el ruido ambiente, algo fundamental en entornos urbanos ruidosos. La batería también creció un 20% en comparación con el modelo Pocket 3, alcanzando los 1.545 mAh. Esto otorga unos 30 minutos extra de grabación, llegando a un promedio de 150 minutos totales por carga completa.

El precio oficial del equipo se sitúa en los 605 dólares para el mercado internacional. Si bien no cuenta con protección contra el polvo o el agua debido al mecanismo móvil del gimbal, el aparato se mantiene como la herramienta más versátil para filmar escenas cinematográficas con un dispositivo que entra en la palma de la mano. Esta actualización soluciona las deudas pendientes en autonomía y almacenamiento, consolidando un producto que ya era líder en su categoría.