¿Diste permisos de cámara o ubicación en tu celular? Por qué tus datos podrían estar en riesgo

Cada vez que se instala una aplicación en un celular , el sistema operativo puede solicitar autorización para acceder a diferentes funciones como la cámara o tu ubicación y datos del dispositivo. El problema aparece cuando, por apuro o desconocimiento, el usuario acepta todo sin detenerse a revisar qué está permitiendo. Esa práctica puede convertir al dispositivoen una fuente de información para aplicaciones poco confiables y generar riesgos que van desde la pérdida de privacidad hasta fraudes .

Por eso, conocer cómo funcionan los permisos y cuáles requieren mayor atención se vuelve fundamental. Tanto Android como iOS ofrecen herramientas para administrar estas autorizaciones, aunque su funcionamiento y presentación pueden variar.

Los permisos son autorizaciones que permiten a una aplicación utilizar determinadas funciones o acceder a información almacenada en el teléfono. Una aplicación de mensajería, por ejemplo, puede necesitar acceso a los contactos, mientras que una app de fotografía requiere utilizar la cámara .

Cámara y ubicación son permisos sensibles que pueden revelar información personal almacenada o generada desde el celular.

Sin embargo, no todas las solicitudes son necesariamente indispensables . Una aplicación que pide acceso a información que no guarda relación con su función principal debería despertar sospechas y llevar al usuario a revisar las condiciones antes de aceptar.

Android e iOS gestionan estas autorizaciones de maneras diferentes. Las versiones recientes de iOS suelen solicitar los permisos en el momento en que una aplicación necesita utilizarlos, mientras que Android combina solicitudes que aparecen durante la instalación con otras que se muestran mientras se utiliza la aplicación.

El verdadero riesgo está en conceder permisos sin analizarlos. Una aplicación maliciosa podría utilizarlos para recopilar información personal, acceder a mensajes, controlar determinadas funciones o ejecutar acciones en segundo plano.

Revisar los permisos permite evitar que aplicaciones desconocidas accedan a cámara, ubicación y otros datos sensibles. Imagen generada por la IA

Los permisos que requieren mayor atención

No todas las autorizaciones representan el mismo nivel de riesgo. Algunas permiten acceder a información particularmente sensible o incluso interactuar directamente con otras funciones del teléfono.

Entre los permisos más delicados se encuentra el acceso a SMS y llamadas. Una aplicación con esta autorización podría leer mensajes que contienen códigos de verificación o información relacionada con operaciones bancarias, lo que puede facilitar distintos tipos de fraude.

También merece especial cuidado el permiso de accesibilidad. Esta función fue diseñada para facilitar el uso del dispositivo a personas con determinadas necesidades, pero puede proporcionar a una aplicación un nivel de control considerable sobre lo que aparece en pantalla y determinadas acciones. En manos de un programa malicioso, podría utilizarse para obtener información sensible o interactuar con el dispositivo.

Otro permiso importante es el de lectura de notificaciones, ya que puede exponer mensajes y códigos de autenticación de un solo uso. A esto se suma la posibilidad de mostrar contenido sobre otras aplicaciones, una función que puede ser utilizada para superponer pantallas falsas y engañar al usuario.

El acceso a todos los archivos, la administración del dispositivo y la posibilidad de instalar otras aplicaciones también requieren precaución, ya que pueden ampliar considerablemente el control que un programa tiene sobre el celular.

El celular ofrece herramientas para administrar permisos y limitar el acceso de aplicaciones a cámara y ubicación. Shutterstock

Cámara, micrófono y ubicación también son importantes

Los permisos más conocidos tampoco deben aceptarse automáticamente. El acceso a la cámara y al micrófono puede permitir que una aplicación utilice estos componentes, mientras que la autorización de ubicación puede revelar información sobre los movimientos del usuario.

Esto no significa que estos permisos sean peligrosos por sí mismos. Una aplicación de videollamadas, por ejemplo, necesita utilizar la cámara y el micrófono para cumplir su función. La clave está en comprobar que la solicitud tenga sentido y evitar concederla cuando no existe una razón evidente.

Una buena práctica consiste en revisar periódicamente qué aplicaciones tienen acceso a estas funciones y retirar aquellas autorizaciones que ya no sean necesarias.

Controlar cámara, ubicación y otros permisos ayuda a reducir riesgos de privacidad, fraudes y accesos no autorizados. Imagen generada con IA

Cómo revisar y controlar los permisos

La protección comienza antes de instalar una aplicación. Lo recomendable es revisar qué permisos solicita y desconfiar de aquellos que no tienen relación con su función principal.

También es posible modificar las autorizaciones desde los propios ajustes del teléfono. En Android se pueden administrar desde el gestor de permisos, mientras que en iPhone están disponibles dentro de Configuración > Privacidad y seguridad.

Otra medida útil es realizar auditorías periódicas y eliminar permisos de aplicaciones que ya no se utilizan. En versiones recientes de Android, además, existe la posibilidad de retirar automáticamente determinados permisos de aplicaciones que permanecen inactivas durante un tiempo.

Finalmente, conviene instalar programas únicamente desde tiendas oficiales como Google Play o App Store y evitar aplicaciones o archivos APK de procedencia desconocida. En materia de seguridad digital, unos segundos de revisión antes de pulsar “Aceptar” pueden evitar problemas mucho mayores después.