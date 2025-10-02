Desmontaron la nueva PS5 Slim y confirmaron lo que los jugadores temían

El YouTuber Austin Evans desmontó por completo este nuevo modelo de PlayStation, enseñando todos los inconvenientes que escondía la PS5 Slim.

Sony sigue haciendo revisiones de sus PlayStation, y la más reciente versión de la PS5 Slim, conocida como CFI-2100 o Chasis-E, ha generado polémica entre los fans. Aunque la consola mantiene el mismo precio base de 500€ o 587,56 dólares, el análisis interno revela que ofrece menos almacenamiento y prácticamente ninguna mejora en rendimiento.

La revisión digital de la PS5 Slim ha visto su SSD reducido de 1 TB a 825 GB, lo que significa que los usuarios dispondrán solo de aproximadamente 650 GB para juegos y aplicaciones, debido al espacio reservado por el sistema operativo. Esta reducción recuerda a los primeros modelos de 2020, que dejaban poco más de 600 GB utilizables.

Cuáles son los cambios más notorios de la PS5 Slim ps 5 digital3 La comunidad critica que Sony mantenga el precio de la PS5 Slim pese a los recortes y sin mejoras de hardware visibles. Imagen generada por IA

Según el YouTuber Austin Evans, quien realizó un teardown completo del dispositivo, la consola no presenta mejoras de rendimiento. Los únicos cambios visibles están en el exterior: algunos detalles ahora tienen acabado mate y la placa que protege la placa base es más fina, reduciendo el peso en 123 gramos (de 2.556 g a 2.433 g).

Las pruebas de rendimiento muestran que la nueva PS5 Slim consume la misma energía, tiene un ligero aumento de temperatura y un ventilador algo más silencioso. Esto confirma las sospechas de la comunidad: Sony ofrece menos características por el mismo precio, priorizando la reducción de costes antes que mejoras tangibles.