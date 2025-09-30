Presenta:

Estos son los juegazos que llegan a PlayStation en la primera quincena de octubre

Octubre arranca fuerte en PlayStation con exclusivos, secuelas y remasterizaciones: Ghost of Yotei, Battlefield 6, Little Nightmares 3 y más estrenos.

Entre secuelas de sagas populares, remasterizaciones y nuevas experiencias, los usuarios de PS5 y PS4 tendrán varias opciones para elegir.

La primera mitad de octubre estará cargada de estrenos para PlayStation, con propuestas que van desde grandes exclusivas hasta relanzamientos muy esperados. Entre secuelas de sagas populares, remasterizaciones y nuevas experiencias, los usuarios de PS5 y PS4 tendrán varias opciones para elegir.

El mes comienza con el lanzamiento de Ghost of Yotei (PS5) el 2 de octubre, uno de los títulos más esperados del año por parte de Sucker Punch. Al día siguiente, el 3 de octubre, llegará Digimon Story: Time Stranger (PS5), un nuevo capítulo para los fans de la franquicia japonesa.

La agenda continúa cargada el 7 de octubre, con tres lanzamientos en simultáneo: Battle Suit Aces (PS5), King of Meat (PS5) y Sonic Wings Reunion (PS4, PS5), que trae de vuelta un clásico de los juegos de disparos arcade.

El 8 de octubre se suma Finding Paradise (PS5), una aventura narrativa con gran peso emocional.

Una segunda semana con títulos imperdibles

El 9 de octubre llega con doble estreno: Absolum (PS4, PS5) y Yooka-Replaylee (PS5), una versión renovada de la querida propuesta de plataformas.

La fecha más fuerte será el 10 de octubre, con una ola de lanzamientos:

  • Battlefield 6 (PS5), el regreso de uno de los shooters más icónicos.
  • Little Nightmares Enhanced Edition (PS5), que mejora la experiencia visual del original.
  • Little Nightmares 3 (PS4, PS5), la esperada continuación de la saga de terror.
  • Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga (PS4, PS5), un crossover para los amantes de los JRPG.

Por último, el 15 de octubre se lanzará Ball x Pit (PS5), cerrando la primera quincena con una propuesta distinta que apunta a sorprender a los jugadores.

Un octubre con variedad para todos los gustos

Con este calendario, la primera parte de octubre ofrece una mezcla de experiencias: desde superproducciones como Battlefield 6 y Ghost of Yotei, hasta juegos más experimentales como King of Meat o Ball x Pit. Los fanáticos de los JRPG, las aventuras narrativas y el terror también encontrarán títulos para disfrutar en tu PlayStation.

