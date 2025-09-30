Estos son los juegazos que llegan a PlayStation en la primera quincena de octubre
Octubre arranca fuerte en PlayStation con exclusivos, secuelas y remasterizaciones: Ghost of Yotei, Battlefield 6, Little Nightmares 3 y más estrenos.
La primera mitad de octubre estará cargada de estrenos para PlayStation, con propuestas que van desde grandes exclusivas hasta relanzamientos muy esperados. Entre secuelas de sagas populares, remasterizaciones y nuevas experiencias, los usuarios de PS5 y PS4 tendrán varias opciones para elegir.
El mes comienza con el lanzamiento de Ghost of Yotei (PS5) el 2 de octubre, uno de los títulos más esperados del año por parte de Sucker Punch. Al día siguiente, el 3 de octubre, llegará Digimon Story: Time Stranger (PS5), un nuevo capítulo para los fans de la franquicia japonesa.
La agenda continúa cargada el 7 de octubre, con tres lanzamientos en simultáneo: Battle Suit Aces (PS5), King of Meat (PS5) y Sonic Wings Reunion (PS4, PS5), que trae de vuelta un clásico de los juegos de disparos arcade.
El 8 de octubre se suma Finding Paradise (PS5), una aventura narrativa con gran peso emocional.
Una segunda semana con títulos imperdibles
El 9 de octubre llega con doble estreno: Absolum (PS4, PS5) y Yooka-Replaylee (PS5), una versión renovada de la querida propuesta de plataformas.
La fecha más fuerte será el 10 de octubre, con una ola de lanzamientos:
- Battlefield 6 (PS5), el regreso de uno de los shooters más icónicos.
- Little Nightmares Enhanced Edition (PS5), que mejora la experiencia visual del original.
- Little Nightmares 3 (PS4, PS5), la esperada continuación de la saga de terror.
- Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga (PS4, PS5), un crossover para los amantes de los JRPG.
Por último, el 15 de octubre se lanzará Ball x Pit (PS5), cerrando la primera quincena con una propuesta distinta que apunta a sorprender a los jugadores.
Un octubre con variedad para todos los gustos
Con este calendario, la primera parte de octubre ofrece una mezcla de experiencias: desde superproducciones como Battlefield 6 y Ghost of Yotei, hasta juegos más experimentales como King of Meat o Ball x Pit. Los fanáticos de los JRPG, las aventuras narrativas y el terror también encontrarán títulos para disfrutar en tu PlayStation.