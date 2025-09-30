Estos son los juegazos que llegan a PlayStation en la primera quincena de octubre

La primera mitad de octubre estará cargada de estrenos para PlayStation , con propuestas que van desde grandes exclusivas hasta relanzamientos muy esperados. Entre secuelas de sagas populares, remasterizaciones y nuevas experiencias, los usuarios de PS5 y PS4 tendrán varias opciones para elegir.

El mes comienza con el lanzamiento de Ghost of Yotei ( PS5 ) el 2 de octubre , uno de los títulos más esperados del año por parte de Sucker Punch. Al día siguiente, el 3 de octubre , llegará Digimon Story: Time Stranger ( PS5 ), un nuevo capítulo para los fans de la franquicia japonesa.

La agenda continúa cargada el 7 de octubre , con tres lanzamientos en simultáneo: Battle Suit Aces ( PS5 ), King of Meat ( PS5 ) y Sonic Wings Reunion ( PS4 , PS5 ), que trae de vuelta un clásico de los juegos de disparos arcade.

El 8 de octubre se suma Finding Paradise ( PS5 ), una aventura narrativa con gran peso emocional.

Una segunda semana con títulos imperdibles

El 9 de octubre llega con doble estreno: Absolum (PS4, PS5) y Yooka-Replaylee (PS5), una versión renovada de la querida propuesta de plataformas.

La fecha más fuerte será el 10 de octubre, con una ola de lanzamientos:

Battlefield 6 ( PS5 ), el regreso de uno de los shooters más icónicos.

( ), el regreso de uno de los shooters más icónicos. Little Nightmares Enhanced Edition ( PS5 ), que mejora la experiencia visual del original.

( ), que mejora la experiencia visual del original. Little Nightmares 3 ( PS4 , PS5 ), la esperada continuación de la saga de terror.

( , ), la esperada continuación de la saga de terror. Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga (PS4, PS5), un crossover para los amantes de los JRPG.

Por último, el 15 de octubre se lanzará Ball x Pit (PS5), cerrando la primera quincena con una propuesta distinta que apunta a sorprender a los jugadores.

Embed - Ghost Of Ytei - Tráiler De Lanzamiento PlayStation España

Un octubre con variedad para todos los gustos

Con este calendario, la primera parte de octubre ofrece una mezcla de experiencias: desde superproducciones como Battlefield 6 y Ghost of Yotei, hasta juegos más experimentales como King of Meat o Ball x Pit. Los fanáticos de los JRPG, las aventuras narrativas y el terror también encontrarán títulos para disfrutar en tu PlayStation.