Denuncian a Shein por vender muñecas sexuales con rasgos infantiles
A horas de abrir su primera tienda en París, Shein es investigada por vender muñecas con apariencia infantil; el Gobierno evalúa vetarla y exige controles.
El gigante chino Shein enfrenta uno de los mayores escándalos de su historia a solo un día de abrir su primera tienda física en el mundo, en el icónico Bazar de l’Hôtel de Ville (BHV) de París. La empresa fue denunciada e investigada por vender muñecas sexuales con rasgos infantiles, un delito en Francia que puede implicar penas de hasta siete años de prisión y multas de 100.000 euros.
Francia abre cuatro investigaciones y amenaza con vetar a Shein
La Fiscalía de París encomendó a la Oficina de Menores (OFMIN) la investigación de cuatro portales, entre ellos Shein, por la “difusión de contenido pornográfico o degradante accesible a menores”. La denuncia surgió tras la publicación de Le Parisien, que mostró imágenes de una muñeca de 80 centímetros, con aspecto de niña y un osito de peluche en brazos, vendida como objeto sexual.
Te Podría Interesar
El ministro de Economía y Finanzas, Roland Lescure, advirtió que si este tipo de prácticas se repite, pedirá la prohibición total de Shein en Francia. “Estos artículos horribles son ilegales”, declaró. La ley francesa permite bloquear plataformas que mantengan o reincidan en la venta de material vinculado a pornografía infantil o delitos sexuales, obligando a los proveedores de internet a eliminar sus resultados de búsqueda.
En paralelo, la Dirección General de Competencia, Consumo y Lucha contra el Fraude (DGCCRF) presentó otra denuncia contra AliExpress por artículos similares, ampliando el alcance del caso y exponiendo una problemática compartida por plataformas chinas de comercio electrónico.
Shein intenta frenar la crisis: cooperación y control de daños
Frente a la indignación pública, Shein anunció la eliminación inmediata de todos los productos vinculados a muñecas sexuales, además de suspender temporalmente su categoría de productos para adultos. La empresa aseguró que cooperará plenamente con la justicia francesa y se mostró dispuesta a entregar los nombres de quienes compraron las muñecas.
Condena social y riesgo de veto definitivo
El caso ha provocado un rechazo masivo: según encuestas citadas por la prensa francesa, el 80% de los ciudadanos apoya la expulsión de Shein del país. La Federación Francesa de Comercio Minorista pidió “cerrar Shein inmediatamente”, mientras que la Alta Comisionada para la Infancia, Sarah El-Haïry, fue contundente: “Estas muñecas son objetos de pedodelincuencia. Comprar o poseerlas equivale a poseer pornografía infantil”.
Pese a que BHV aclaró que solo venderá productos diseñados directamente por Shein, la apertura del local está manchada por un escándalo que puede marcar un antes y un después en la regulación europea del comercio digital. Francia ya multó a la firma tres veces en 2025, por un total de 191 millones de euros, por violaciones a las leyes de consumo y transparencia.