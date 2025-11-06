Denuncian a Shein por vender muñecas sexuales con rasgos infantiles

El gigante chino Shein enfrenta uno de los mayores escándalos de su historia a solo un día de abrir su primera tienda física en el mundo, en el icónico Bazar de l’Hôtel de Ville (BHV) de París . La empresa fue denunciada e investigada por vender muñecas sexuales con rasgos infantiles, un delito en Francia que puede implicar penas de hasta siete años de prisión y multas de 100.000 euros.

La Fiscalía de París encomendó a la Oficina de Menores (OFMIN) la investigación de cuatro portales, entre ellos Shein , por la “difusión de contenido pornográfico o degradante accesible a menores”. La denuncia surgió tras la publicación de Le Parisien , que mostró imágenes de una muñeca de 80 centímetros, con aspecto de niña y un osito de peluche en brazos, vendida como objeto sexual.

El ministro de Economía y Finanzas, Roland Lescure, advirtió que si este tipo de prácticas se repite, pedirá la prohibición total de Shein en Francia . “Estos artículos horribles son ilegales”, declaró. La ley francesa permite bloquear plataformas que mantengan o reincidan en la venta de material vinculado a pornografía infantil o delitos sexuales, obligando a los proveedores de internet a eliminar sus resultados de búsqueda.

En paralelo, la Dirección General de Competencia, Consumo y Lucha contra el Fraude (DGCCRF) presentó otra denuncia contra AliExpress por artículos similares, ampliando el alcance del caso y exponiendo una problemática compartida por plataformas chinas de comercio electrónico.

Frente a la indignación pública, Shein anunció la eliminación inmediata de todos los productos vinculados a muñecas sexuales , además de suspender temporalmente su categoría de productos para adultos. La empresa aseguró que cooperará plenamente con la justicia francesa y se mostró dispuesta a entregar los nombres de quienes compraron las muñecas.

La empresa fue denunciada e investigada por vender muñecas sexuales con rasgos infantiles, un delito en Francia que puede implicar penas de hasta siete años de prisión y multas de 100.000 euros.

“El contenido es inaceptable y contrario a nuestros valores”, afirmó Quentin Ruffat, portavoz de Shein en Francia. Según explicó, la empresa ya refuerza sus sistemas internos para evitar que proveedores externos vuelvan a subir contenido de este tipo. Incluso su CEO, Donald Tang, asumió “responsabilidad personal” y anunció la creación de un equipo especializado en control de contenido. “El contenido es inaceptable y contrario a nuestros valores”, afirmó Quentin Ruffat, portavoz de Shein en Francia. Según explicó, la empresa ya refuerza sus sistemas internos para evitar que proveedores externos vuelvan a subir contenido de este tipo. Incluso su CEO, Donald Tang, asumió “responsabilidad personal” y anunció la creación de un equipo especializado en control de contenido.

Condena social y riesgo de veto definitivo

El caso ha provocado un rechazo masivo: según encuestas citadas por la prensa francesa, el 80% de los ciudadanos apoya la expulsión de Shein del país. La Federación Francesa de Comercio Minorista pidió “cerrar Shein inmediatamente”, mientras que la Alta Comisionada para la Infancia, Sarah El-Haïry, fue contundente: “Estas muñecas son objetos de pedodelincuencia. Comprar o poseerlas equivale a poseer pornografía infantil”.

Pese a que BHV aclaró que solo venderá productos diseñados directamente por Shein, la apertura del local está manchada por un escándalo que puede marcar un antes y un después en la regulación europea del comercio digital. Francia ya multó a la firma tres veces en 2025, por un total de 191 millones de euros, por violaciones a las leyes de consumo y transparencia.