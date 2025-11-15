¡Cuidado! No compres estos teléfonos iPhone en Argentina

Si estás pensando en comprar un iPhone usado o reacondicionado, hay varios modelos que te recomiendo evitar. Con la llegada de iOS 26, algunos teléfonos dejaron de recibir actualizaciones y soporte oficial de Apple , lo que afecta su rendimiento, seguridad y compatibilidad con aplicaciones nuevas.

Los iPhone XS, iPhone XS Max y iPhone XR quedaron fuera de la lista de dispositivos compatibles con el nuevo sistema operativo. Esto significa que no recibirán más actualizaciones, parches de seguridad ni mejoras de rendimiento . Según la compañía, mantener un ciclo de soporte prolongado se vuelve inviable cuando los procesadores y componentes internos ya no pueden ejecutar las funciones más recientes de iOS.

Estos son los iPhone que se quedan sin soporte de iOS 26.

Comprar uno de estos modelos en 2025 no es recomendable, ya que en poco tiempo podrían volverse lentos, con fallas y más vulnerables a ataques. Además, varias apps comenzarán a dejar de ser compatibles con versiones antiguas del sistema operativo.

"Cuando un iPhone deja de recibir soporte, su seguridad y su vida útil se reducen", señalan desde la comunidad de desarrolladores de iOS.

Aunque el iPhone 13 y modelos anteriores todavía funcionan correctamente, su potencia de procesamiento ya no se adapta a las exigencias actuales. No cuentan con las últimas actualizaciones de hardware de Apple , como el USB-C, la cámara mejorada ni los avances en rendimiento energético y conectividad que traen los modelos más recientes.

El iPhone SE (2016) es otro caso a evitar. Su diseño compacto y bajo precio pueden resultar tentadores, pero su hardware quedó muy desactualizado. Aun en las versiones más recientes del SE, el rendimiento está muy por debajo del de un iPhone 15, que además ofrece una mejor cámara y autonomía.

image Punto por punto: los iPhone que no deberías comprar en 2025. Apple

Si el presupuesto es ajustado, los modelos más recomendables siguen siendo los iPhone 14 o iPhone 15, especialmente en sus versiones Pro. Estos dispositivos ofrecen una mejor relación entre durabilidad, potencia y compatibilidad con las próximas actualizaciones.

iPhone con puerto USB-C y más futuro

Con la llegada del USB-C al iPhone 15, Apple tomó decisiones reales en su línea de productos. Este conector universal mejora la velocidad de carga y transferencia de archivos, además de simplificar el uso de accesorios. Por eso, si pensás en un iPhone para varios años, elegir un modelo con este puerto es clave.