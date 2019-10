Una característica de las series es que, socialmente, las consumimos como si fueran libros. Las pautas de consumo y adquisición son muy similares, y esto nos dice algo interesante: los consumidores de series de hoy son los lectores de libros y revistas de antaño, esos que un sector de la sociedad cree que hizo desaparecer la televisión. No estaban muertos, cambiaron de formato, lo que resulta un aporte inesperado de este universo en el que se exacerba lo visual y el exitismo. Te puede parecer bien o mal, eso no importa, esto sucede.

El asunto está, al igual que en los libros, en el acceso. Una suscripción de Netflix está merodeando los $600 mensuales, a lo que tenemos que sumar la conexión de Internet (supongamos que $1000), el consumo energético (difícil de calcular en estos días), contando con que ya compraste el dispositivo en que verás la serie. Arbitrariamente, pensemos que para ver una película en Netflix estás gastando, tal vez, alrededor de $2200 al mes. Ahora que tenés ese número te pregunto: ¿cuánto gastabas al año en ver series y películas, incluso escuchar música, antes de la venida de Netflix y Spotify? Me atrevo a pensar que muchas personas responderán: $0.

De $0 a $2200 hay una diferencia ¿no?

Algo muy interesante que se da en los consumos culturales actualmente, es que series como Game of Thrones son vistas por cientos de millones de personas, pero la base de suscriptores de la empresa que la produce tiene números diametralmente menores. ¿Qué sucede? Que no importa cuán restrictivo sea el sistema con el que me cobran los contenidos, hay una comunidad compartiendo cultura y esa comunidad es la que se encarga, solidaria o especulativamente, de encontrar y difundir un contenido para que yo pueda accederlo. Si puedo pagar, no recurro a esa comunidad, si no puedo pagar, lo hago, pero en ambos casos estoy logrando lo que quiero.

Así, basta con esperar unos minutos luego de un estreno para poder acceder al contenido, producto de que existen grandes comunidades de gente que dedica sus esfuerzos a compartir cultura.

Podés ver el estreno de un capítulo o un partido de fútbol directamente en Facebook, y cuando el stream se cierra, simplemente ir a otra transmisión. Con las series sucede lo mismo, sólo que hay gente que se tomó el trabajo de crear distintas interfaces para que puedas tener la experiencia de Netflix sin tener que pagarlo.

ATENCIÓN: ver una suscripción de Netflix sin pagar puede ser un delito en tu país, por lo que te invitamos a que leas la legislación al respecto en tu jurisdicción antes de hacer lo que sigue.

Obtener pruebas gratis utilizando una VPN o un Proxy

Una red privada virtual (VPN) es una conexión que permite iniciar sesión en una web desde un país, como si estuviéramos en otro. Netflix ofrece distintos períodos de prueba gratuitos, pero no para todos los países. En este momento, por ejemplo, las pruebas gratuitas para Argentina están suspendidas. Pero están disponibles en países varios países, por lo que si te conectás a una VPN de alguno de esos países, vas a tener disponibles las pruebas gratis por un mes. Una vez vencido el mes, simplemente buscate una VPN de otro país y obtené la promoción gratuita. Siempre que utilices esa suscripción, hacelo con una IP del país con que sacaste la cuenta. En lo posible, con la misma dirección IP.

También podés utilizar una conexión proxy (con el mismo resultado final, pero otra metodología intermedia). Un proxy es 'algo' a través de lo que se hace 'algo'. En este caso: usás un proxy para conectarte a un sitio web, nada más. El problema de esta alternativa es que las conexiones Proxy y VPN son más lentas que las otras conexiones.

¡Pide tarjeta! ¡Esto es trampa!

Netflix te pedirá una tarjeta de crédito para validar tu suscripción, por suerte esto es algo que, tal como sucede con las series, la comunidad de usuarios del globo ha tenido en cuenta, y existen disintos servicios que proveen números de tarjetas de crédito para validar la suscripción. Uno muy conocido es este, son servicios que constantemente sufren ataques, porque muchas personas los utilizan para cometer delitos, por lo que si el que te sugerimos no funciona, simplemente podés hacer una búsqueda en la web hasta encontrar uno que te resulte de utilidad.

¡Que te diviertas!