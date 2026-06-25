Cómo usar SynthID para chequear si las imágenes de internet fueron generadas con IA

La proliferación de contenidos virtuales establece la necesidad de diseñar métodos para chequear la autenticidad de los archivos digitales. La tecnología SynthID funciona como una solución de software orientada a identificar piezas creadas mediante inteligencia artificial, detectando firmas criptográficas que resultan invisibles para el ojo de las personas.

El procedimiento para descubrir si un archivo gráfico es el resultado de un proceso de manipulación o generación automatizada se realiza de forma directa dentro de la interfaz del chat. El usuario debe cargar la imagen que desea examinar mediante el botón de adjuntar elementos que se ubica en la barra de comandos principal. Una vez que el sistema recibe el fichero, se inicia el proceso de diagnóstico.

Para activar el escaneo, basta con escribir una pregunta en lenguaje natural, como por ejemplo preguntando si la pieza gráfica fue creada con inteligencia artificial o solicitando un análisis específico. También es posible invocar la función de rastreo mencionando el término del programa en el mensaje. El asistente web procesa las capas de datos en segundos y despliega un reporte escrito que confirma si detectó el sello digital de la corporación.

A continuación compartimos el prompt para pedir a SynthID que detecte la inteligencia artificial en la imagen:

Puedes invocar la herramienta mencionando @synthid en tu mensaje, o simplemente preguntando de forma natural, por ejemplo: "¿Esta imagen fue creada con IA?" o "Analiza este archivo con SynthID".

Alcance y limitaciones del sistema de verificación de Google

Esta tecnología de validación de archivos posee características específicas respecto al tipo de soporte que puede auditar en las plataformas lógicas. El sistema opera de forma eficiente con imágenes estáticas, archivos de audio con una duración máxima de una hora y piezas de video de hasta 90 segundos de extensión. El rastro digital permanece almacenable en la estructura del documento incluso si el archivo sufre procesos de compresión, edición ligera o cambios en su formato de origen.

La herramienta SynthID examina la composición interna de los píxeles para descubrir las marcas de agua de los modelos de Google. Google

La suite de Gemini restringe de forma estricta el rango de detección del software a los modelos propios de la empresa de Mountain View. El algoritmo de SynthID identifica las marcas ocultas de las herramientas de la firma, como las ilustraciones creadas mediante el modelo Imagen 3. El programa carece de la facultad de reconocer los elementos que fabrican las aplicaciones de inteligencia artificial pertenecientes a otras compañías competidoras del sector.