Steam tiene un nuevo juego gratis de aventura y humor para PC, solo por tiempo limitado

Steam vuelve a sorprender a los jugadores de PC con una promoción que permite sumar un reconocido juego a la biblioteca totalmente gratis aunque por tiempo limitado. Se trata de Deponia , una aventura gráfica que puede reclamarse gratis hasta el 20 de agosto de 2026 y conservarse de manera permanente una vez agregada a la cuenta.

La propuesta resulta especialmente atractiva para quienes disfrutan de los juegos narrativos, los rompecabezas y las historias cargadas de humor. Además, sus requisitos técnicos son bastante modestos , por lo que puede funcionar incluso en computadoras que no cuentan con hardware actual.

Para aprovechar la promoción solamente hay que ingresar a Steam , buscar Deponia y seleccionar la opción “Agregar a la cuenta”. Una vez completado el proceso, el título queda asociado a la biblioteca del usuario.

Deponia propone una aventura ambientada en un escenario tan particular como caótico : un planeta convertido en un gigantesco basural. Allí vive Rufus, un joven de clase baja, malhumorado y bastante inconformista que sueña con abandonar su hogar y llegar a una ciudad flotante donde reside la población rica.

Deponia puede reclamarse gratis hasta el 20 de agosto y conservarse permanentemente dentro de Steam.

Su vida cambia cuando Goal, una joven perteneciente al sector privilegiado, cae accidentalmente en una montaña de residuos. Rufus decide ayudarla y emprende un viaje para devolverla a la ciudad flotante.

Sin embargo, la situación da un giro inesperado cuando descubre que el esposo de Goal es idéntico a él. A partir de ese momento, el protagonista desarrolla un plan para hacerse pasar por este hombre y conseguir finalmente el acceso al mundo que siempre quiso conocer.

El problema es que sus sentimientos por Goal comienzan a complicar sus planes y lo llevan por un camino completamente diferente al que había imaginado.

La aventura gráfica presenta a Rufus, un joven que sueña con abandonar un planeta convertido completamente en basural. Steam

Rompecabezas, humor y personajes excéntricos

En términos de jugabilidad, Deponia es una aventura gráfica clásica. El jugador debe controlar a Rufus, explorar diferentes escenarios, interactuar con personajes y encontrar objetos que permitan resolver los distintos acertijos.

La propuesta combina situaciones absurdas, diálogos cargados de humor y una historia que avanza a medida que se superan los rompecabezas. El resultado es una experiencia especialmente recomendable para quienes disfrutan de aventuras narrativas y no buscan únicamente acción o combates.

Uno de sus mayores atractivos es precisamente el universo que construye. El contraste entre el planeta lleno de basura y la ciudad flotante de los ricos funciona como escenario para una historia que mezcla ciencia ficción, comedia y crítica social.

Aunque se trata de un juego con algunos años en el mercado, su propuesta sigue siendo accesible para quienes quieran descubrir una aventura diferente.

Deponia combina ciencia ficción, comedia y crítica social mediante escenarios extravagantes, personajes excéntricos y numerosos rompecabezas. Steam

Qué PC necesitas para jugarlo

Otro punto a favor de la promoción es que Deponia no exige una computadora potente. En Windows, Steam establece como requisitos mínimos Windows 7, un procesador de 2,5 GHz de un solo núcleo o 2 GHz de doble núcleo y 2 GB de memoria RAM.

También requiere una tarjeta gráfica compatible con OpenGL 2.0 y 512 MB de memoria, además de DirectX 9.0c. En cuanto al almacenamiento, son necesarios aproximadamente 5 GB de espacio disponible.

Los usuarios de Mac también pueden jugarlo. En este caso, el requisito mínimo es macOS X Lion 10.7, un procesador Intel de 2 GHz de doble núcleo, 2 GB de RAM y 3,5 GB de almacenamiento. Esto significa que incluso equipos relativamente antiguos pueden ejecutar el juego sin grandes inconvenientes.

El juego tiene requisitos modestos y puede funcionar en computadoras antiguas sin necesidad de hardware demasiado potente. shutterstock

Steam y otras opciones para conseguir juegos gratis

La promoción de Deponia se suma a una extensa oferta de títulos gratuitos disponibles en Steam. Entre los juegos que pueden jugarse sin pagar se encuentran The Finals, Warframe, Team Fortress 2, The Sims 4, Marvel Rivals, Brawlhalla, Wuthering Waves, Yu-Gi-Oh! Master Duel y Path of Exile: Mirage, entre otros.

También existen alternativas fuera de Steam. Epic Games Store suele ofrecer juegos gratuitos por tiempo limitado que, una vez reclamados, quedan asociados a la biblioteca del usuario. La plataforma alterna producciones independientes con títulos de mayor presupuesto y renueva periódicamente sus promociones.

Por eso, para los jugadores de PC que buscan ampliar su biblioteca sin gastar dinero, revisar regularmente las tiendas digitales puede convertirse en una estrategia sencilla para encontrar nuevas propuestas.

En el caso de Deponia, la clave está en no dejar pasar la fecha: la promoción de Steam está disponible hasta el 20 de agosto de 2026. Una vez reclamado dentro del período indicado, el juego puede conservarse en la cuenta para jugarlo cuando se quiera.