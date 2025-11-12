Presenta:

Cómo leer mensajes de WhatsApp sin que aparezca el "visto"

Existe una forma muy práctica de leer mensajes en WhatsApp sin activar las tildes azules, sin instalar apps externas ni cambiar la configuración de privacidad.

Constanza Ferreyra

WhatsApp: la opción oculta para ocultar las confirmaciones de lectura en la app.

WhatsApp: la opción oculta para ocultar las confirmaciones de lectura en la app.

Imagen generada con IA

Leer mensajes sin activar el doble check azul de WhatsApp o "visto" es una de las funciones más buscadas por los usuarios que prefieren mantener su privacidad. Aunque la aplicación permite desactivar las confirmaciones de lectura desde los ajustes, hay un truco mucho más simple que no requiere modificar la configuración ni usar herramientas externas.

Leer mensajes sin abrir la app

La clave está en usar el widget de WhatsApp que se puede colocar en la pantalla de inicio del teléfono.

Imagen de WhatsApp 2025-11-12 a las 11.21.07_0726cc11
El widget de WhatsApp permite desde el inicio leer mensajes sin abrirlos.

El widget de WhatsApp permite desde el inicio leer mensajes sin abrirlos.

Desde allí, es posible leer los mensajes entrantes sin abrir la aplicación, por lo tanto, no se marca el visto ni aparecen las tildes azules.

"El widget muestra el contenido de los chats sin registrar actividad dentro de la app, lo que impide que el remitente sepa que el mensaje fue leído".

Para activarlo, basta con mantener presionado un espacio vacío del inicio del teléfono, elegir Widgets, buscar WhatsApp y seleccionar la opción de Chat o Mensajes recientes. Luego se puede ajustar el tamaño para ver más o menos conversaciones.

Imagen de WhatsApp 2025-11-12 a las 11.21.14_5fcafc2a
El widget de WhatsApp permite leer mensajes sin abrir la app ni activar el doble check azul.

El widget de WhatsApp permite leer mensajes sin abrir la app ni activar el doble check azul.

Este método resulta útil para revisar mensajes sin dejar rastro. Además, permite responder más tarde sin que el otro usuario sepa que ya leíste el mensaje.

Otra opción dentro de la app

WhatsApp también ofrece la posibilidad de desactivar las confirmaciones de lectura desde el menú de privacidad:

  • Abrir la aplicación y tocar Ajustes.

  • Entrar en Cuenta → Privacidad.

  • Desactivar Confirmaciones de lectura.

De esta forma, los mensajes solo mostrarán las dos tildes grises que indican entrega, pero no lectura. Eso sí: al hacerlo, tampoco podrás ver si tus mensajes fueron leídos.

