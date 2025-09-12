Cómo evitar que tu cargador se sobrecaliente y ponga en riesgo a tu celular

¿Alguna vez te preguntaste si tu cargador puede ser un riesgo para tu celular y tu seguridad? El sobrecalentamiento de los cargadores es un problema frecuente que, en casos extremos, ha provocado incendios y daños graves tanto en dispositivos como en viviendas. Por eso, conocer las claves para prevenirlo es esencial.

La primera regla es usar cargadores originales o de marcas reconocidas. Estos cuentan con certificaciones de seguridad como CE, UL o FCC, que garantizan el suministro correcto de corriente y voltaje. En cambio, los accesorios genéricos suelen carecer de protección contra sobrecargas, lo que incrementa el riesgo de fallos.

Dejar el teléfono conectado toda la noche es una práctica habitual, pero puede ser peligrosa. Aunque muchos dispositivos detienen la carga al llegar al 100%, el desgaste del cargador o enchufes defectuosos pueden generar altas temperaturas. Lo recomendable es desconectar el celular cuando la batería esté llena o, en su defecto, usar dispositivos de carga inteligentes con desconexión automática.

3. Cuidar el lugar donde se carga el dispositivo

La ubicación también influye. Cargar el celular sobre camas, sofás o cojines bloquea la ventilación y aumenta el calor. Además, dejar el cargador al sol o cerca de radiadores incrementa los riesgos de sobrecalentamiento. La mejor opción es usar superficies duras, resistentes al calor y bien ventiladas, evitando textiles inflamables y el uso del teléfono mientras está conectado.

4. Revisar el estado del cargador

Un cargador dañado es un peligro directo. Cables desgastados, conectores sueltos o calentamiento excesivo son señales claras de que debe reemplazarse. También conviene evitar enrollar los cables con fuerza, ya que esto genera roturas internas que elevan la temperatura. Una inspección periódica puede prevenir cortocircuitos y accidentes.

El sobrecalentamiento de los cargadores no es un problema menor: puede comprometer la vida útil del celular y, lo más importante, la seguridad del usuario. Usar accesorios originales, controlar los tiempos de carga, elegir lugares adecuados y revisar periódicamente su estado son cuatro pasos clave para garantizar una carga segura y sin riesgos.