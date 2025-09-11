Chrome corrige dos fallos críticos: si no tienes esta versión, tu dispositivo está en riesgo

¿Tu navegador está realmente protegido frente a ataques? Esa es la gran duda que surge tras el anuncio de Google , que acaba de lanzar una actualización de seguridad urgente para Chrome . La nueva versión, identificada como 140.0.7339.127/128, corrige dos vulnerabilidades de alto riesgo que podrían comprometer a cientos de millones de usuarios en todo el mundo.

El primero de los fallos solucionados es el CVE-2025-10200, localizado en el componente ServiceWorker. Se trata de un fallo crítico que permite la ejecución remota de código y podría abrir la puerta a ataques que comprometan por completo un sistema. Su hallazgo le valió al investigador Looben Yang una recompensa de $43.000 dólares.

La segunda vulnerabilidad, CVE-2025-10201, afecta al sistema de comunicación entre procesos Mojo. Fue descubierta por Sahan Fernando y un colaborador anónimo, quienes recibieron en conjunto $30.000 dólares. Aunque su clasificación es de gravedad alta y no crítica, representa un riesgo serio para la arquitectura de seguridad de Chrome .

Google confirmó que esta actualización ya está disponible en el canal estable de Chrome para Windows, macOS y Linux, y se irá implementando de forma gradual para garantizar la estabilidad en toda su base de usuarios.

Actualizar el navegador es sencillo: basta con reiniciarlo para instalar automáticamente la nueva versión. También se puede forzar desde el menú Ayuda > Información de Google Chrome.

cromhe Google confirmó que esta actualización ya está disponible en el canal estable de Chrome para Windows, macOS y Linux. Imagen extraida desde la web

Una mejora en las pestañas que llegará pronto

Más allá de la seguridad, Google trabaja en otra función que entusiasma a millones de usuarios. Chrome incorporará de forma nativa la restauración automática de pestañas cerradas por error. Esto permitirá recuperar el contenido incluso si el navegador se cierra inesperadamente, sin necesidad de configuraciones extra.

La herramienta está en fase de pruebas y llegará en una próxima actualización. Se suma a las constantes mejoras que Google desarrolla para que Chrome siga siendo el navegador más usado en el mundo.