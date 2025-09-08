El límite de la inteligencia artificial de Google en su versión gratuita que tienes que conocer

La empresa de tecnología reveló qué puedes hacer cientos de actividades con su inteligencia artificial, el problema es que no puedes repetirlas infinitamente.

Google estrenó Gemini 2.5 Pro, una inteligencia artificial con un sin fin de funciones para su versión gratuita. Pero desde la empresa anunciaron algunos límites, que en su versión paga son casi inexistentes. Es importante conocerlos para realizar múltiples trabajos sin trabas o para que planifiques a la perfección todas tus actividades.

Esto es lo que tienes que saber sobre la IA de Google Cabe destacar que Gemini tiene tres versiones: Gemini gratis, Gemini con Google AI Pro y Gemini con Google AI Ultra. En cuanto al uso de modelo Pro, la versión gratuita puede hacerlo hasta 5 peticiones mientras que la versión Google AI Pro puede hacer 100 peticiones y la versión Ultra 500 peticiones.

ChatGPT Vs Gemini - Interna 3 La inteligencia artificial de Google presenta sus limitaciones. Archivo.

La versión gratuita también tiene una importante limitación con los resúmenes de audio. Esta es una función muy útil y práctica ya que solo debes subir un archivo desde un dispositivo y presionar Generar resumen de audio. Por lo general, el resumen tarda entre 3 y 5 minutos. Pero ten en cuenta que con la versión gratuita puedes hacer hasta 20 resúmenes de audio al día.

En cuanto a generación de imágenes y videos, funciones que están a la orden del día, la versión gratuita también tiene sus limitaciones. En el caso de las imágenes se pueden generar hasta 100 por día pero en la generación de videos no hay límites. Sí en las versiones pagas se utiliza Veo 3 Fast que mejora la calidad del video, pero en la versión gratuita no está disponible.