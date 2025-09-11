Spotify soluciona la queja de miles de usuarios y lanza soporte de música con calidad

El servicio de streaming Spotify anunció que los usuarios con suscripción premium podrán acceder a música en calidad lossless , una función prometida desde 2021 pero retrasada por cuestiones de licencias y acuerdos comerciales. La compañía indicó que el despliegue será progresivo y alcanzará a más de 50 países durante octubre.

Spotify explicó que el nuevo servicio permite escuchar canciones en formato FLAC de hasta 24-bit/44.1 kHz. Se trata de archivos que mantienen la calidad original de los estudios de grabación al no aplicar compresión. La actualización ya está disponible en mercados como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón, Australia y Suecia.

Los usuarios recibirán una notificación cuando la opción se active en su cuenta . Para habilitarla, deberán ingresar a Configuración > Calidad multimedia y seleccionar “ Lossless ” en las secciones de streaming por Wi-Fi, datos móviles y descargas. La función debe configurarse de manera individual en cada dispositivo vinculado.

El soporte de música sin compresión se encuentra disponible en distintos dispositivos, pero no funciona de manera completa en conexiones Bluetooth, debido a las restricciones de ancho de banda. Para obtener la experiencia en calidad máxima, se recomienda el uso de Spotify Connect con equipos de marcas como Bose, Yamaha o Bluesound, que transmiten directamente por Wi-Fi.

La compañía advirtió que las canciones en formato lossless tienen mayor tamaño de archivo, lo que implica un mayor consumo de datos en redes móviles. Los usuarios podrán verificar la cantidad de tráfico utilizado para cada sesión de reproducción desde la configuración de la aplicación.

Competencia en el mercado de audio

Spotify se incorpora tarde a un segmento en el que competidores como Apple Music y Amazon Music ya ofrecen transmisión sin pérdidas desde hace varios años. Apple lanzó la función en 2021, mientras que Amazon introdujo un nivel HD en 2019 y luego lo integró sin costo adicional en sus planes principales.

Con esta implementación, Spotify asegura que “casi todas” las 100 millones de canciones de su catálogo cuentan con la opción de reproducción en calidad lossless, aunque advierte que algunas pistas podrían no estar aún disponibles en este formato.