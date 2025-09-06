¿Tu Gmail está por reventar de tantos correos? Estos trucos rápidos te harán vaciar la bandeja en segundos

Acumular cientos o incluso miles de mensajes en la bandeja de entrada es uno de los problemas más comunes entre los usuarios de correo electrónico . Sin darnos cuenta, en pocos días podemos perder el control de lo que recibimos. La buena noticia es que Gmail , uno de los servicios más utilizados en el mundo, ofrece herramientas muy prácticas para borrar correos de forma masiva y evitar que la bandeja colapse.

La forma más sencilla de empezar es seleccionar los mensajes directamente desde la bandeja de entrada. Gmail muestra por defecto 50 correos por página , pero si hacemos clic derecho sobre cualquier mensaje y elegimos la opción “Buscar correos electrónicos de…”, se mostrarán todos los mensajes de ese remitente.

Una vez desplegada la lista, basta con pulsar en “Seleccionar todo” y luego hacer clic en el ícono del cubo de basura para eliminarlos de un solo golpe. Así, en cuestión de segundos, podrás deshacerte de decenas o cientos de correos sin tener que ir uno por uno.

Otra de las funciones más útiles es el uso de filtros en la barra de búsqueda. Algunos ejemplos son:

From: seguido del nombre o dirección del remitente, para mostrar solo sus correos.

Older: junto con un período de tiempo (ejemplo: "1y" para un año o "6m" para seis meses), que permite localizar mensajes antiguos y borrarlos de forma masiva.

Con estos filtros es posible organizar y limpiar la bandeja de entrada en muy pocos pasos, eliminando lo que ya no necesitas.

Anular suscripciones con un solo clic

Además de las funciones de búsqueda y eliminación, Gmail incorporó recientemente una herramienta clave: “Anular suscripción”. Esta aparece en la parte superior de ciertos correos, especialmente en promociones o boletines.

Al hacer clic en el botón “Darse de baja”, y luego confirmar en la ventana emergente, dejarás de recibir mensajes de ese remitente de manera automática. Es una opción fundamental para frenar el spam y mantener tu bandeja más ordenada.

Mantener Gmail limpio mejora tu productividad

Liberar espacio en la nube, evitar distracciones y reducir la saturación de mensajes son solo algunos de los beneficios de utilizar estas funciones. Con filtros avanzados, eliminación en bloque y la opción de anular suscripciones, es posible mantener una bandeja de entrada organizada, eficiente y sin pérdida de tiempo.