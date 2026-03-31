¿Cómo cuidar la batería del iPhone? Apple explica el error que arruina tu teléfono

Evitar el calor extremo y usar cables certificados son claves para que la batería dure más. Apple detalla los hábitos que dañan tu iPhone cada día.

Apple publicó una serie de consejos para evitar el desgaste prematuro de sus equipos. Mantener la batería del iPhone en buen estado depende mucho de cómo el usuario gestiona la carga diaria y de los accesorios que elige para conectar el dispositivo a la red eléctrica.

La compañía sabe que la autonomía es lo que más le preocupa a la gente que usa sus equipos. Por eso, el soporte oficial de la marca salió a aclarar qué cosas estamos haciendo mal cuando enchufamos el aparato. No se trata solo de cuántas horas lo dejás conectado al cargador, sino de la calidad de los componentes y el clima donde lo cargás habitualmente.

El peligro de usar accesorios que no son de Apple El uso de cables o cargadores "truchos" es uno de los problemas más comunes que detectan los técnicos. Muchos usuarios de Apple compran cualquier cable cuando se quedan sin carga, pero esto le hace mal a los equipos a largo plazo. Los accesorios que no tienen certificación oficial carecen de sistemas de protección contra los saltos de voltaje. Esto significa que, si hay un problema en la red eléctrica de tu casa, el cargador no frena el impacto y la energía llega directo al teléfono, pudiendo quemar el puerto o degradar las celdas internas.

iphone cargador Riesgos y buenas prácticas: los imitaciones dañan la batería y pueden causar sobrecalentamientos; comprá en tiendas oficiales y seguí hábitos de cuidado para extender la vida útil. Apple Utilizar accesorios que cumplen con los estándares de la marca es fundamental para que el iPhone funcione bien. La empresa advierte que el sobrecalentamiento durante la carga suele estar vinculado a estos componentes de baja calidad. Cuando el equipo levanta temperatura de más, los componentes químicos internos sufren un estrés que reduce su capacidad de retener energía. Al final, lo barato sale caro porque el usuario tiene que cambiar el componente mucho antes de lo previsto.

La carga optimizada y el cuidado de la batería Tips para extender la vida útil de tu iPhone Un mito muy instalado es que dejar el celular cargando toda la noche es un error fatal. La realidad es que el sistema de administración de energía de Apple es bastante inteligente y corta el paso de corriente cuando el nivel llega al 100%. "El iPhone deja de cargarse automáticamente cuando la carga está completa", explica el soporte técnico. Por eso, no hay que volverse loco si te despertás y el celu sigue enchufado; el equipo sabe cuidarse solo en ese sentido.