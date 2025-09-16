Ciudad del Este: cuánto ahorrás al comprar un Samsung Galaxy de alta gama

El mercado de smartphones Samsung en Ciudad del Este es una alternativa para quienes buscan equipos de última generación a menor costo que en Argentina . Los precios varían según el modelo, la capacidad de almacenamiento y las condiciones de compra, aunque los equipos solo se venden al contado.

Entre los teléfonos más demandados se encuentra el Galaxy Z Fold 7 de 256 GB, disponible por $1.550 dólares, mientras que el Galaxy Z Flip 7 de 256 GB se ofrece a $860 dólares. Otra opción es el Galaxy Z Flip 7 FE de 256 GB, que puede adquirirse por $740 dólares. En cuanto a la serie S, el Galaxy S25 Ultra de 256 GB tiene un precio de $920 dólares, el Galaxy S25 Plus de 512 GB se consigue por $825 dólares y el Galaxy S25 de 256 GB alcanza los $655 dólares.

Los smartphones Samsung en Ciudad del Este tienen valores más bajos que en Argentina.

La oferta también incluye dispositivos de gama media y accesorios. El Galaxy Watch 8 Classic está disponible por $315 dólares. En cuanto a teléfonos, el Samsung Galaxy S24 FE de 256 GB se comercializa por $445 dólares, el Galaxy A56 de 256 GB por $340 dólares, el Galaxy A36 de 256 GB por $265 dólares y el Galaxy A26 de 128 GB por $186 dólares.

La principal ventaja de adquirir un smartphone en Ciudad del Este es el precio, que resulta inferior al del mercado argentino. Sin embargo, la desventaja radica en la falta de financiamiento y, en el caso de los modelos plegables, en la ausencia de soporte técnico o garantía posventa en Argentina.

La decisión de viajar para comprar un Samsung Galaxy dependerá del presupuesto del usuario y del tipo de equipo que busque. Para quienes priorizan los modelos de la serie S25, la relación costo-beneficio es super favorable. En cambio, en los dispositivos plegables, la recomendación es evaluar con cautela antes de realizar la inversión.