La oferta de Walmart por este Smart TV Samsung de 85 pulgadas que casi se agota
El supermercado de Estados Unidos ofrece una oportunidad única en su página web. Aprovecha el descuento y disfruta la mejor calidad.
La tecnología NEO QLED de Samsung garantiza un sonido e imagen inigualables que te permiten sumergirse más profundamente, reír más fuerte y vivir más audaz con una pantalla única en su clase. Por eso, Walmart se unió a Samsung y juntos te ofrecen un descuento de tiempo limitado.
Walmart tiene el Samsung Smart TV de 85 pulgadas con tecnología NEO QLED a tan solo $2288 mientras que su precio original es de $5999. Es decir que con esta oferta podrás ahorrar hasta $3711. Además puedes pagar hasta 24 cuotas con un pequeño interés y si lo comprás hoy tendrás envío gratis.
¿Por qué comprar este Smart TV?
Una de las características de este televisor es su sistema de sonido. Con su tecnología Q-Symphony y barras de sonidos se crea un sonido envolvente dinámico, lo que aumenta la adrenalina de audio para una inmersión máxima. Según Samsung, este televisor está pensado para “deleitar tus oídos”.
También cuenta con un sistema operativo Tizen de Samsung que te permite acceder al mundo más amplio de entretenimiento. Aprovecha las aplicaciones y servicios más recientes que el sistema operativo Tizen tiene para ofrecer con un inicio de sesión fácil. Disfruta de un catálogo seleccionado de canales de TV en vivo gratuitos con Samsung TV Plus.
Este Smart TV de Samsung incluye SmartThings con el que puedes integrar tu hogar y conectar todos tus dispositivos. Así puedes gestionar tu casa desde cualquier lugar a través de tu teléfono móvil o Smart TV. Esto te permite crear rutinas, automatizar funciones, controlar el consumo de energía con IA y localizar objetos.