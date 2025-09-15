Walmart desploma el precio de este Smart TV de 65 pulgadas con un descuento adicional

El supermercado de Estados Unidos tiene una oportunidad de tiempo limitado por un Smart TV. No te pierdas esta oportunidad.

Walmart tiene una oportunidad única en su página web. Si buscas un Smart TV de 65 pulgadas, el supermercado ofrece uno de la marca LG por tan solo $398 dólares mientras que su precio original es de $468 dólares. Es decir que con este descuento ahorrarías $70 dólares.

Las características de este Smart TV Walmart asegura que con este televisor llevarás una resolución 4K a tu hogar en una impresionante pantalla. Gracias a ella podrás disfrutar de una navegación rápida y fácil, y encontrarás un montón de recomendaciones personalizadas, incluyendo más de 300 canales LG gratuitos.

smart tv

El smart TV de LG incluye varias funciones con inteligencia artificial. Una de ellas es LG AI Voice ID que “reconoce la voz única de cada usuario y ofrece recomendaciones personalizadas en el momento en que hablas", explicaron desde la página oficial de LG. También cuenta con AI Chatbot que te ayuda a resolver todas tus dudas y brinda soluciones a múltiples problemas.

En cuanto a imagen, el Smart TV cuenta con HDR10 Pro. Esta herramienta hace a los colores más vibrantes y el brillo más claro, haciendo que la resolución de la pantalla alcance nuevos niveles. Ahora puedes disfrutar de una mayor calidad de imagen con un contraste más nítido.