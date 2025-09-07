Walmart prácticamente regala esta Samsung Tab S10 FE+ de 13 pulgadas

En la página web del supermercado, podrás adquirir esta tablet con 128 GB y de color gris que tiene una cantidad de funciones prácticas y sorprendentes.

Walmart tiene una oferta exclusiva para que puedas hacer una gran cantidad de actividades en una sola pantalla. Se trata de la Samsung Galaxy Tab S10 FE+ de 13,1 pulgadas y puedes comprarla por tan solo $590.99 dólares. Con esta oferta ahorrarás más de $120 dólares ya que su precio sin descuento es de $649,99 dólares.

Las ventajas de esta tablet de Samsung Una de las características que destacó Walmart fue la pantalla de gran tamaño. Está pensada para que puedas disfrutar de juegos, películas y desplazamientos en el feed de una forma cómoda. La tablet Samsung S10 FE tiene una pantalla más grande que la Tab S10, por lo que es una mejor opción para quienes quieren disfrutar los detalles de todo su entretenimiento.

samsung, tablet La Samsung Tab está de oferta en Walmart. Archivo.

Esta tablet será una gran aliada para estudiantes y profesionales ya que cuenta con Handwriting Assist. Esta función te permite ordenar tus notas manuscritas. Puedes enderezarlas, alinearlas y ajustar el espaciado de tus palabras para que las notas queden nítidas.

La Samsung Tab S10 FE+ está diseñada para juegos de ritmo rápido, multitarea casual y todo lo demás. Esto es posible gracias a su potente procesador que ofrece experiencias ricas y fluidas. Además es resistente al agua ya que soporta desde pequeñas gotas hasta un vaso de refresco, por lo que puedes llevarla a todos lados contigo sin preocuparte.