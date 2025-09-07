Walmart desploma el precio del Samsung Galaxy 25 plus y alcanza el valor más bajo del mercado

El supermercado líder en Estados Unidos te acerca este celular con cámara de 50MP, batería de larga duración y de color plateado por un precio único.

Samsung y Walmart se unen para darte una de las mejores noticias. Ahora puedes conseguir el Samsung Galaxy S 25 Plus de 512 GB por tan solo $999.99 dólares, mientras su precio regular es de $1119,99 dólares. Es decir que con esta oferta ahorrarás $120 dólares e incluye envío gratis.

¿Por qué aprovechar esta oferta de Walmart? Walmart asegura que con este celular podrás realizar múltiples tareas y con una sola indicación. Agiliza tu día con un asistente que entienda cada petición. Por ejemplo, si le pides que te busque un restaurante vegano y pet friendly, lo encontrará en segundos, y si quieres puedes compartirlo con tu amigo. Solo tienes que pedirlo.

Samsung Galaxy S25 FE - Interna 2 El Samsung s25 es uno de los modelos más buscados y puedes encontrarlo de oferta en Walmart. Walmart.

Una de las grandes ventajas de este celular Samsung es que según la información de tu agenda, te brinda algunos consejos. Por ejemplo, si se acerca la hora en la que dejas tu casa para ir a trabajar y el pronóstico alerta sobre lluvias, Samsung te recomendará llevar un paraguas.

En cuanto a cámaras, este es un celular que cuenta con lo mejor. Audio Eraser minimiza los ruidos no deseados en los videos para que puedas escuchar los detalles que te importan. Ahora puedes aislar voces y silenciar esos ruidos molestos que arruinan tus momentos grabados.