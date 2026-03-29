Chile baja el precio del Samsung Galaxy S26 Ultra y tienta a los argentinos en la previa de Pascuas

A pocos días de un nuevo fin de semana XXL por Pascuas , Chile vuelve a meterse en la conversación de miles de mendocinos que ya empiezan a mirar del otro lado de la cordillera. Y esta vez no solo por la escapada clásica de compras o descanso, sino por el fuerte atractivo que genera uno de los celulares más potentes del mercado. El Samsung Galaxy S26 Ultra , uno de los grandes lanzamientos de 2026, aparece en tiendas chilenas con un valor que, al hacer la conversión, ronda los 1,5 millones de pesos argentinos, una cifra que lo vuelve especialmente competitivo frente a los precios que se ven en el mercado local.

El modelo insignia de Samsung llega con una receta conocida, pero refinada al extremo: diseño premium, potencia de sobra, cámaras de altísimo nivel y una fuerte integración con las nuevas funciones de Galaxy AI. En otras palabras, no es solo un teléfono pensado para el usuario exigente, sino también una vitrina tecnológica que marca hacia dónde apunta hoy la gama alta.

El Galaxy S26 Ultra se destaca desde el primer vistazo por su pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas , con resolución Quad HD+, tasa de refresco de 120 Hz y protección Gorilla Glass Armor 2. La experiencia visual es uno de sus puntos más sólidos: colores intensos, gran nitidez y fluidez para contenido multimedia, juegos y navegación. A eso se suma un detalle cada vez más valorado: un filtro de privacidad integrado en pantalla, pensado para reforzar la seguridad visual en espacios públicos.

Por dentro, Samsung apuesta por el Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, fabricado en 3 nanómetros, que se combina con configuraciones de 12 GB o 16 GB de RAM. En este caso, la versión mencionada llega con 256 GB de almacenamiento, más que suficiente para la mayoría de los usuarios, aunque la familia también contempla opciones que escalan hasta 1 TB. Todo eso se monta sobre un cuerpo con marco de titanio, resistencia IP68 al agua y al polvo, y una construcción que claramente juega en la primera línea del segmento premium.

Si hay un terreno donde la línea Ultra suele marcar diferencias, es en la fotografía, y este modelo no es la excepción. El Samsung Galaxy S26 Ultra incorpora un sensor principal de 200 MP, con apertura f/1.4, alta luminosidad y estabilización óptica. A eso le suma una cámara ultra gran angular de 50 MP, un teleobjetivo de 50 MP con zoom óptico 5x y otro sensor de 10 MP con zoom 3x. Como complemento, el equipo mantiene el ya clásico zoom espacial de hasta 100x, una de las funciones más llamativas de la gama.

La cámara frontal, por su parte, es de 12 MP, pensada para selfies y videollamadas con buena definición. En conjunto, el sistema ofrece un perfil muy versátil, capaz de rendir bien tanto en escenas cotidianas como en registros más exigentes. A eso se suma una batería de 5.000 mAh con carga rápida de 60W, que promete alcanzar el 75% en 30 minutos, un dato más que interesante para quienes necesitan recuperar energía en poco tiempo.

Resistencia Samsung Galaxy S26 Ultra - Interna 1 El precio seduce, pero la cuenta final también depende del pago, el viaje y Aduana. Samsung

La cuenta real de este Samsung y el detalle que no conviene olvidar

El precio publicado en Ripley Chile para el Galaxy S26 Ultra es de $1.199.990 CLP. Tomando como referencia una cotización de $1.073 CLP por dólar, el valor se traduce en USD 1.118,35. Luego, al pasarlo a pesos argentinos al tipo de cambio oficial de referencia del 27 de marzo de 2026, fijado en $1.390 ARS por dólar, la equivalencia estimada da $1.554.506 argentinos.

La comparación deja en evidencia que el valor convertido desde Chile queda por debajo de lo que se ve en plataformas de Argentina, incluso antes de entrar a discutir otras variables. Sin embargo, ahí aparece la parte menos glamorosa de la cuenta: la forma de pago y el cruce por Aduana. Pagar con tarjeta de crédito o débito en dólares, usando fondos propios en esa moneda, puede evitar el recargo del 30% sobre consumos pesificados.

Y en cuanto al ingreso al país, hay un dato clave: los teléfonos celulares están exentos de impuestos de Aduana, al igual que tablets o computadoras personales. Aun así, la recomendación sigue siendo la misma: antes de entusiasmarse con el precio, conviene mirar el panorama completo y no hacer números sin contemplar el viaje, la logística y las condiciones reales de compra.