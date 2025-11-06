Call of Duty: Black Ops 7: ¿qué requisitos se necesitan apra jugar en PC?
Activision fija requisitos mínimos, recomendados y ultra para PC.Call Of Duty: Black Ops 7 debuta el 14 de noviembre.
Activision afinó el tiro para competir mano a mano con Battlefield 6 y, a días del lanzamiento, ya fijó la vara técnica y requisitos para jugar en la PC. Call of Duty: Black Ops 7 sale el 14 de noviembre y llega con una hoja de ruta clara: tres perfiles de exigencia (mínimo, recomendado y competitivo/ultra 4K) y una advertencia clave para PC: el juego exige "TPM 2.0" y "Arranque Seguro" (Secure Boot) activos, pilares del sistema RICOCHET Anti-Cheat que busca garantizar partidas en un entorno más protegido desde el minuto uno.
Además de los requisitos de siempre, el nuevo Call Of Duty pide dos condiciones de firmware que algunos usuarios desactivan sin notarlo. Si tu equipo no supera el chequeo de TPM 2.0 y Secure Boot, no podrás iniciar el juego. Conviene revisar la BIOS/UEFI y el panel de seguridad de Windows antes del debut para evitar sorpresas. El otro punto no menor: el almacenamiento. La instalación exige 116 GB en SSD, estándar ya habitual en los AAA que apuestan a texturas de alta resolución y cargas rápidas.
Requisitos oficiales de Call of Duty: Black Ops 7 por perfil
Mínimos (para entrar al campo de batalla)
- SO: Windows 10 64 bits (última actualización)
- CPU: AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i5-6600
- RAM: 8 GB
- GPU: Radeon RX 470 / GeForce GTX 970 o 1060 / Intel Arc A580
- VRAM: 3 GB
- Almacenamiento: SSD con 116 GB libres
Recomendados (para jugar fluido en 1080p/1440p)
- SO: Windows 11 64 bits (última actualización)
- CPU: AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i7-6700K
- RAM: 12 GB
- GPU: Radeon RX 6600 XT / GeForce RTX 3060 / Intel Arc B580
- VRAM: 8 GB
- Almacenamiento: SSD con 116 GB libres
Competitivos | Ultra 4K (para altas tasas y máxima fidelidad)
- SO: Windows 11 64 bits (última actualización)
- CPU: AMD Ryzen 5 5600X / Intel Core i7-10700K
- RAM: 16 GB
- GPU: Radeon RX 7900 XT / GeForce RTX 4080 / RTX 5070
- VRAM: 16 GB
- Almacenamiento: SSD con 116 GB libres
Consejos rápidos antes del 14 de noviembre
Si venís de una GPU de gama media de hace algunas generaciones (GTX 970/1060 o RX 470), podrás jugar con ajustes contenidos, priorizando resolución dinámica y desactivando sombras volumétricas o trazado de rayos si aparece disponible.
Para quienes aspiren a 144 Hz en 1080p/1440p, el escalado por hardware (DLSS/XeSS/FSR, según tu tarjeta) será el mejor aliado. Y no olvides actualizar drivers, firmware y Windows; con anti-cheat sensible y un peso de más de 100 GB, la estabilidad del sistema operativo y del almacenamiento marcará la diferencia entre una experiencia sólida y un estreno con tirones.
En síntesis: si tu PC cumple el perfil recomendado, Call Of Duty: Black Ops 7 promete un debut a la altura de la saga.